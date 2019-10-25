25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Доработаны образовательные стандарты(ФГОС) для начальных и средних классов

16:57 25.10.2019 Фото: pixabay.com
0

В министерстве просвещения отметили, что новые стандарты «учат» не только заучивать, но и объяснять, анализировать и использовать полученные знания для решения учебных и практических задач. В документе будет ясно прописано, что и на каком году обучения узнают дети.

Доработаны образовательные стандарты(ФГОС) для начальных и средних классов

К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по картинкам, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения доработанные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для начальных и средних классов.

Пожалуй, для российской системы образования это один из самых главных документов. В нем будет ясно прописано, что и на каком году обучения узнают дети. На основе этих стандартов будут разрабатываться конкретные программы для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ.

— Результаты по предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология» и «География» распределены по годам обучения, — сообщается в пояснительной записке к проекту ФГОС.

Что это значит на практике? Например, в стандарте по математике для средних классов четко прописано — к концу шестого класса ребенок в числе прочего должен уметь «решать задачи на проценты, отношения и пропорции, задачи из области управления личными и семейными финансами…». В стандарте по русскому языку говорится, что уже в седьмом классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги, пересказывать текст объемом не менее 110 слов.

На основе новых стандартов будут разрабатываться программы для школ, учебные планы, по ним напишут учебники и составят задания ЕГЭ

Что касается таких предметов, как «ИЗО», «Музыка», «Технология», «ОБЖ» и «Физкультура» — то здесь разделение идет по тематическим модулям. Например, в стандарте по музыке есть модуль «Народное музыкальное творчество России». Здесь нужно научить ребенка различать на слух различные жанры фольклора, определять, какой инструмент звучит — духовой, струнный или ударно-шумовой. Стандарт по «Технологии»? В модуле «Робототехника» нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При этом еще и презентовать свое изделие.

В стандартах начальной школы тоже есть четкое разделение. К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по картинкам, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10.

В министерстве просвещения отметили, что новые стандарты «учат» не только заучивать, но и объяснять, анализировать и использовать полученные знания для решения учебных и практических задач.

Между тем

Министр просвещения Ольга Васильева назвала вчера пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Среди них «Война и мир — к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

— Они утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Наталии Дмитриевны Солженицыной, — рассказала Ольга Васильева.

Напомним: сочинение — это допуск к ЕГЭ. В декабре его будут писать все 11-классники. В рамках объявленных направлений Рособрнадзор должен разработать конкретные темы, которые станут известны за 15 минут до начала испытания. Работы оцениваются в формате «зачет» — «незачет». Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут выбрать вместо сочинения изложение. Для тех, кто не справится с заданием, есть возможность пересдачи.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам современная система образования?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате
18:00 25-10-2019
Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате
Победим нищету: Рост доходов россиян вырастет на 0,2% в 2019 году 1
17:45 25-10-2019
Победим нищету: Рост доходов россиян вырастет на 0,2% в 2019 году
БердскЗимнего фонтана около мэрии Бердска не будет. Сломался светодиод 1
17:30 25-10-2019
Зимнего фонтана около мэрии Бердска не будет. Сломался светодиод
БердскФотомарафон «Моя мама» стартует на "Курьер.Среда.Бердск"
17:20 25-10-2019
Фотомарафон «Моя мама» стартует на
Замарал руки газетой: Досрочно запустить типографию попросит издательский дом "Крестьянин" суд Ростова-на Дону
17:17 25-10-2019
Замарал руки газетой: Досрочно запустить типографию попросит издательский дом
БердскИзбавит от очередей в детских поликлиниках минздрав региона и сделает больше кабинетов в Бердске
17:15 25-10-2019
Избавит от очередей в детских поликлиниках минздрав региона и сделает больше кабинетов в Бердске
Доработаны образовательные стандарты(ФГОС) для начальных и средних классов
16:57 25-10-2019
Доработаны образовательные стандарты(ФГОС) для начальных и средних классов
БердскРозыск: Кинологи ищут пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина в лесах Бердска
16:46 25-10-2019
Розыск: Кинологи ищут пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина в лесах Бердска
БердскУбивших из-за Peugeot Ирину Синельникову двух жителей Бердска будут судить в Кемерове
16:37 25-10-2019
Убивших из-за Peugeot Ирину Синельникову двух жителей Бердска будут судить в Кемерове
Выплюнь это немедленно: несовместимые сочетания продуктов 1
16:33 25-10-2019
Выплюнь это немедленно: несовместимые сочетания продуктов