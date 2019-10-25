Доработаны образовательные стандарты(ФГОС) для начальных и средних классов

К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по картинкам, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения доработанные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для начальных и средних классов.

Пожалуй, для российской системы образования это один из самых главных документов. В нем будет ясно прописано, что и на каком году обучения узнают дети. На основе этих стандартов будут разрабатываться конкретные программы для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ.

— Результаты по предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология» и «География» распределены по годам обучения, — сообщается в пояснительной записке к проекту ФГОС.

Что это значит на практике? Например, в стандарте по математике для средних классов четко прописано — к концу шестого класса ребенок в числе прочего должен уметь «решать задачи на проценты, отношения и пропорции, задачи из области управления личными и семейными финансами…». В стандарте по русскому языку говорится, что уже в седьмом классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги, пересказывать текст объемом не менее 110 слов.

На основе новых стандартов будут разрабатываться программы для школ, учебные планы, по ним напишут учебники и составят задания ЕГЭ

Что касается таких предметов, как «ИЗО», «Музыка», «Технология», «ОБЖ» и «Физкультура» — то здесь разделение идет по тематическим модулям. Например, в стандарте по музыке есть модуль «Народное музыкальное творчество России». Здесь нужно научить ребенка различать на слух различные жанры фольклора, определять, какой инструмент звучит — духовой, струнный или ударно-шумовой. Стандарт по «Технологии»? В модуле «Робототехника» нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При этом еще и презентовать свое изделие.

В стандартах начальной школы тоже есть четкое разделение. К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по картинкам, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10.

В министерстве просвещения отметили, что новые стандарты «учат» не только заучивать, но и объяснять, анализировать и использовать полученные знания для решения учебных и практических задач.

Между тем

Министр просвещения Ольга Васильева назвала вчера пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Среди них «Война и мир — к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

— Они утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Наталии Дмитриевны Солженицыной, — рассказала Ольга Васильева.

Напомним: сочинение — это допуск к ЕГЭ. В декабре его будут писать все 11-классники. В рамках объявленных направлений Рособрнадзор должен разработать конкретные темы, которые станут известны за 15 минут до начала испытания. Работы оцениваются в формате «зачет» — «незачет». Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут выбрать вместо сочинения изложение. Для тех, кто не справится с заданием, есть возможность пересдачи.

Источник: РГ