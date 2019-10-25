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Замарал руки газетой: Досрочно запустить типографию попросит издательский дом «Крестьянин» суд Ростова-на Дону

17:17 25.10.2019 Фото: ИД "Крестьянин"
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Вера Южанская: «Сейчас важно поспособствовать тому, чтобы типография была открыта в максимально короткие сроки. В чем виноваты 30 газет, которые печатаются в «Крестьянине», и их читатели?».

Замарал руки газетой: Досрочно запустить типографию попросит издательский дом Крестьянин суд Ростова на Дону
Типография закрыта из-за двух «профессиональных» жалоб

Руководители типографии «Крестьянин» в Ростовской области, закрытой после жалобы читателя и проверки Роспотребнадзора, обратятся в суд с ходатайством о досрочном запуске объекта, сообщила журналистам на пресс-конференции в ростовском пресс-центре агентства «Интерфакс-Юг» генеральный директор издательского дома «Крестьянин» Ирина Самохина.

«Мы считаем, что мера приостановки работы типографии является слишком жесткой. Не удалось, по нашему мнению, доказать наличие фактов, которые бы угрожали жизни и здоровью наших сотрудников, о чем свидетельствуют результаты проверок», — сказала Самохина.

Ранее, как сообщали местные СМИ, типография издательского дома «Крестьянин» была закрыта на 30 дней решением суда в результате внеплановой проверки Роспотребнадзора. Поводом для проверки стало обращение неизвестного читателя, который пожаловался на некачественную печать и нанесение типографией вреда окружающей среде. Из-за закрытия типографии десяткам местных и региональных газет пришлось экстренно искать место для печати очередного номера своего издания, а работники организации вынужденно были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Самохина отметила, что 15 из 17 нарушений, обозначенных Роспотребнадзором, были устранены еще до судебного заседания в районном суде, но, тем не менее, это не повлияло на его решение. Позже областной суд оставил в силе решение районного суда, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Она добавила, что в настоящее время все нарушения устранены, и в районный суд будет направлено ходатайство о досрочном прекращении наказания в виде приостановки работы предприятия.

В свою очередь гендиректор ЗАО «Технический центр «Крестьянин» Александр Васильев пояснил журналистам, что после поступления ходатайства, суд должен направить соответствующее поручение в Роспотребнадзор, который снова проверит предприятие на наличие нарушений.

«Неизвестно, на сколько это затянется — пока суд рассмотрит ходатайство и будет проведена проверка. Но мы не собираемся сидеть и ждать. Если мы не будем работать 30 дней, то около 5 млн рублей не поступит на наши счета», — сказал Васильев.

Председатель ростовского областного отделения Союза журналистов России Вера Южанская рассказала журналистам, что в типографии печатается более 30 газет и все они несут убытки в связи с тем, что пришлось экстренно искать другие типографии, где печать тиража стоит гораздо дороже.

«Сейчас важно поспособствовать тому, чтобы типография была открыта в максимально короткие сроки. При нашем действующем законодательстве процесс рассмотрения ходатайства может сильно затянутся. Но в чем виноваты 30 газет, которые печатаются в «Крестьянине», и их читатели? Мы все несем убытки, у нас нарушен график выхода, мы опаздываем в доставку, что тоже влечет за собой штрафные санкции. Сейчас, в разгар подписной компании читатели попросту не получают газеты вовремя, что также оказывает негативное влияние на количество подписок», — сказала журналистам Южанская.

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Дудут работать типографии?

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