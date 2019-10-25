Запретят выдавать займы под залог жилья частным микрофинансовым организациям

С 1 ноября новый закон запрещает этим компаниям кредитовать под залог недвижимости или доли в ней, а также документов дольщиков. Разработчики нововведения, отвечая на вопросы журналиста «Российской газеты», ответили, что запрет нужен для предотвращения случаев мошенничеств с недвижимостью. Практику таких выдач нельзя назвать добросовестной, фактически это прикрытие для мошеннических схем по отъёму недвижимости. Однако закон не коснётся уже заключённых договоров: их никто не аннулирует. У МФО оставили право выдавать займы под залог нежилых помещений. Требования закона не распространяются на организации, учредителями которых являются Российская федерация и муниципалитеты. Директор правового центра «Защита» Жанна Александрова пояснила, что люди, заключившие подобные договора, всегда рисковали лишиться недвижимости. Юристы МФО, как правило, предусматривали в соглашении небольшой срок неустойки, по истечению которого продавали заложенное имущество. К примеру, они указывали в договоре, что собственность переходит к новому владельцу в случае просрочки платежа в два месяца или вообще в месяц. При таких условиях человек, заключивший договор, реально рисковал остаться без крыши над головой. К сожалению, были подобные случаи и в Бердске. На условиях анонимности пенсионерка Людмила Ивановна рассказала свою историю. Она заложила и потеряла две комнаты в трёхкомнатной квартире шесть лет назад. Женщина взяла в кредит всего 300 тыс. рублей под залог недвижимости. Она владела двумя долями из трёх в квартире. Передавая документ о праве собственности, Людмила думала, что кредитор оформит залог на одну комнату. Так он пообещал, но лишь на словах. В договоре залога ростовщик указал две комнаты. Людмила даже не знала об этом: она просто не прочитала внимательно текст договора. Она не узнала сразу и о продаже заложенных комнат. Ей сообщили об этом, когда она пришла платить за квартиру и не поняла, почему квартплата уменьшилась. Позже бердчанка выяснила, что кредитор продал комнаты буквально через три месяца после выдачи займа. После этого Людмила долго судилась, но кредитор и покупатели доказали свою правоту в суде. За шесть лет женщина обращалась во все инстанции, но везде получила отказ. По мнению правоохранителей, кредитор не нарушил закон. Только Людмила не может с этим согласиться. Она живёт с 46-летним сыном в оставшейся комнате площадью 14 кв. метров. Его диван и её кровать разделяет шкаф, и жить в такой тесноте непросто. Две другие комнаты принадлежат посторонним людям. Правда, их владельцы не обитают сами в коммунальной квартире, а сдают свою недвижимость в аренду по 5 тыс. рублей в месяц. — Кто только с нами не жил за прошедшие годы! Селились наркоманы и спидобольные. Несколько лет жил нерусский мужчина. Он был самым аккуратным и вежливым из всех квартирантов, жаль, что съехал, — горько вздохнула Людмила. Сейчас в соседних комнатах живут двое мужчин. Один из них хвастается перед соседями, что отсидел в тюрьме семь лет. Надо ли говорить, что в кухне и санузле постояльцы совсем не убираются. Людмила вынуждена терпеть всё это. Иного выхода у неё просто нет. По данным сайта zaim-address-phone.ru, в Бердске действует восемь микрофинансовых организаций, выдающих займы. При этом у них далеко не по одному офису. Кроме того, часть фирм не зарегистрированы на этом портале. Фото из архива редакции
Заложила и потеряла
С 1 ноября новый закон запрещает этим компаниям кредитовать под залог недвижимости или доли в ней, а также документов дольщиков.
Разработчики нововведения, отвечая на вопросы журналиста «Российской газеты», ответили, что запрет нужен для предотвращения случаев мошенничеств с недвижимостью. Практику таких выдач нельзя назвать добросовестной, фактически это прикрытие для мошеннических схем по отъёму недвижимости. Однако закон не коснётся уже заключённых договоров: их никто не аннулирует. У МФО оставили право выдавать займы под залог нежилых помещений. Требования закона не распространяются на организации, учредителями которых являются Российская федерация и муниципалитеты.
Директор правового центра «Защита» Жанна Александрова пояснила, что люди, заключившие подобные договора, всегда рисковали лишиться недвижимости. Юристы МФО, как правило, предусматривали в соглашении небольшой срок неустойки, по истечению которого продавали заложенное имущество. К примеру, они указывали в договоре, что собственность переходит к новому владельцу в случае просрочки платежа в два месяца или вообще в месяц. При таких условиях человек, заключивший договор, реально рисковал остаться без крыши над головой. К сожалению, были подобные случаи и в Бердске.
На условиях анонимности пенсионерка Людмила Ивановна рассказала свою историю. Она заложила и потеряла две комнаты в трёхкомнатной квартире шесть лет назад. Женщина взяла в кредит всего 300 тыс. рублей под залог недвижимости. Она владела двумя долями из трёх в квартире.
Передавая документ о праве собственности, Людмила думала, что кредитор оформит залог на одну комнату. Так он пообещал, но лишь на словах. В договоре залога ростовщик указал две комнаты. Людмила даже не знала об этом: она просто не прочитала внимательно текст договора. Она не узнала сразу и о продаже заложенных комнат. Ей сообщили об этом, когда она пришла платить за квартиру и не поняла, почему квартплата уменьшилась. Позже бердчанка выяснила, что кредитор продал комнаты буквально через три месяца после выдачи займа. После этого Людмила долго судилась, но кредитор и покупатели доказали свою правоту в суде. За шесть лет женщина обращалась во все инстанции, но везде получила отказ. По мнению правоохранителей, кредитор не нарушил закон.
Только Людмила не может с этим согласиться. Она живёт с 46-летним сыном в оставшейся комнате площадью 14 кв. метров. Его диван и её кровать разделяет шкаф, и жить в такой тесноте непросто. Две другие комнаты принадлежат посторонним людям. Правда, их владельцы не обитают сами в коммунальной квартире, а сдают свою недвижимость в аренду по 5 тыс. рублей в месяц.
— Кто только с нами не жил за прошедшие годы! Селились наркоманы и спидобольные. Несколько лет жил нерусский мужчина. Он был самым аккуратным и вежливым из всех квартирантов, жаль, что съехал, — горько вздохнула Людмила.
Сейчас в соседних комнатах живут двое мужчин. Один из них хвастается перед соседями, что отсидел в тюрьме семь лет. Надо ли говорить, что в кухне и санузле постояльцы совсем не убираются. Людмила вынуждена терпеть всё это. Иного выхода у неё просто нет.
По данным сайта zaim-address-phone.ru, в Бердске действует восемь микрофинансовых организаций, выдающих займы. При этом у них далеко не по одному офису. Кроме того, часть фирм не зарегистрированы на этом портале.
Фото из архива редакции