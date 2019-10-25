Запретят выдавать займы под залог жилья частным микрофинансовым организациям
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay Online for Freeyandex.com 18+Скрыть объявлениеНедорогие Мерседес G класс здесь!auto.ru Скрыть объявлениеПрорыв в компании inСruises!promlmnaavtopilote.ru Скрыть объявлениеДома на Кипре в рассрочку на 5 летnorth-kipr.top Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

Запретят выдавать займы под залог жилья частным микрофинансовым организациям

5:34:1010/25/2019
0

<div></div>

С 1 ноября новый закон запрещает этим компаниям кредитовать под залог недвижимости или доли в ней, а также документов дольщиков.

Разработчики нововведения, отвечая на вопросы журналиста «Российской газеты», ответили, что запрет нужен для предотвращения случаев мошенничеств с недвижимостью. Практику таких выдач нельзя назвать добросовестной, фактически это прикрытие для мошеннических схем по отъёму недвижимости. Однако закон не коснётся уже заключённых договоров: их никто не аннулирует. У МФО оставили право выдавать займы под залог нежилых помещений. Требования закона не распространяются на организации, учредителями которых являются Российская федерация и муниципалитеты.

Директор правового центра «Защита» Жанна Александрова пояснила, что люди, заключившие подобные договора, всегда рисковали лишиться недвижимости. Юристы МФО, как правило, предусматривали в соглашении небольшой срок неустойки, по истечению которого продавали заложенное имущество. К примеру, они указывали в договоре, что собственность переходит к новому владельцу в случае просрочки платежа в два месяца или вообще в месяц. При таких условиях человек, заключивший договор, реально рисковал остаться без крыши над головой. К сожалению, были подобные случаи и в Бердске.

Заложила и потеряла

На условиях анонимности пенсионерка Людмила Ивановна рассказала свою историю. Она заложила и потеряла две комнаты в трёхкомнатной квартире шесть лет назад. Женщина взяла в кредит всего 300 тыс. рублей под залог недвижимости. Она владела двумя долями из трёх в квартире.

Передавая документ о праве собственности, Людмила думала, что кредитор оформит залог на одну комнату. Так он пообещал, но лишь на словах. В договоре залога ростовщик указал две комнаты. Людмила даже не знала об этом: она просто не прочитала внимательно текст договора. Она не узнала сразу и о продаже заложенных комнат. Ей сообщили об этом, когда она пришла платить за квартиру и не поняла, почему квартплата уменьшилась. Позже бердчанка выяснила, что кредитор продал комнаты буквально через три месяца после выдачи займа. После этого Людмила долго судилась, но кредитор и покупатели доказали свою правоту в суде. За шесть лет женщина обращалась во все инстанции, но везде получила отказ. По мнению правоохранителей, кредитор не нарушил закон.

Только Людмила не может с этим согласиться. Она живёт с 46-летним сыном в оставшейся комнате площадью 14 кв. метров. Его диван и её кровать разделяет шкаф, и жить в такой тесноте непросто. Две другие комнаты принадлежат посторонним людям. Правда, их владельцы не обитают сами в коммунальной квартире, а сдают свою недвижимость в аренду по 5 тыс. рублей в месяц.

— Кто только с нами не жил за прошедшие годы! Селились наркоманы и спидобольные. Несколько лет жил нерусский мужчина. Он был самым аккуратным и вежливым из всех квартирантов, жаль, что съехал, — горько вздохнула Людмила.

Сейчас в соседних комнатах живут двое мужчин. Один из них хвастается перед соседями, что отсидел в тюрьме семь лет. Надо ли говорить, что в кухне и санузле постояльцы совсем не убираются. Людмила вынуждена терпеть всё это. Иного выхода у неё просто нет.

По данным сайта zaim-address-phone.ru, в Бердске действует восемь микрофинансовых организаций, выдающих займы. При этом у них далеко не по одному офису. Кроме того, часть фирм не зарегистрированы на этом портале.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    7:20:43 4/12/2021
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    БердскКак восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    7:13:47 4/12/2021
    Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    6:53:35 4/12/2021
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    6:33:53 4/12/2021
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    6:20:42 4/12/2021
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    6:15:24 4/12/2021
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
    5:20:59 4/12/2021
    13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
    Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят
    5:19:11 4/12/2021
    Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят
    Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы
    5:06:24 4/12/2021
    Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы
    БердскВ Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!
    4:50:06 4/12/2021
    В Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!