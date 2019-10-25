45 лет стажа: 102 тысячи 311 рублей — базовая пенсия жителя Германии

К 2070 году в Германии хотят повысить пенсионный возраст до 69,3 лет. А что же может позволить себе немецкий пенсионер на свою пенсию? Читайте — очень интересно!

В Германии растет продолжительность жизни, а рождаемость, напротив, сокращается

В Германии заговорили о повышении пенсионного возраста: Бундесбанк предлагает поднять его до 69,3 лет к 2070 году. В настоящее время возраст выхода на пенсию в ФРГ составляет 65 лет и семь месяцев. К 2029 году запланировано повышение до 67 лет.

Все дело в демографии – трудоспособных немцев, делающих отчисления в пенсионную систему, становится меньше, чем получателей пенсии. В Германии растет продолжительность жизни, а рождаемость, напротив, сокращается. Если не повысить возраст, обеспечивать пенсионные выплаты государству будет сложнее.

В Германии есть такое понятие, как «базовый пенсионер». Это человек, имеющий 45-летний стаж, среднюю зарплату и вышедший на пенсию по достижении пенсионного возраста. «Базовый пенсионер» получает 1441 евро в месяц (102311 рублей). Для расчета того, «что можно купить на немецкую пенсию», мы взяли эту величину. А цены – это стоимость товаров и услуг в Берлине (как столицы Германии)*.

6 месяцев оплаты коммуналки

В Германии пенсионеры часто живут в арендованном жилье. Это нормальная практика. Дело в том, что собственнику квартиры очень сложно выселить арендаторов и поднять плату. Для кого-то такой вариант выгоднее, чем покупать собственную недвижимость (особенно в кредит).

Но мы будем считать, что наш «базовый пенсионер» все-таки имеет свою квартиру в Берлине. И его обязательные «жилищные» расходы – это оплата коммунальных услуг.

Берлинцы за коммуналку в среднем платят 241,4 евро в месяц за квартиру площадью 85 квадратных метров (17111 рублей). В стоимость включено отопление, водоснабжение, вывоз мусора, электроэнергия.

Таким образом, пенсии в 1441 евро хватит почти на шесть месяцев оплаты коммунальных услуг.

1847 литров молока

Литр молока в берлинских супермаркетах можно взять за 0,78 евро (55,3 рублей). Получается, что на месячную пенсию «базового пенсионера» можно приобрести 1847 литров молока.

847 литров пива

Германия – пивная столица мира. А сколько литров напитка могут позволить себе немецкие пенсионеры? В магазине пол-литровая бутылка пива местного производства продается за 0,85 евро (60,3 рублей). Делим 1441 евро на этот ценник и получаем 1695 бутылок (или 847 литров).

196 килограммов курицы

Понятно, что мало кто пьет пиво без закуски. Как вариант, можно приготовить куриные наггетсы. Килограмм куриной грудки стоит 7,32 евро (519,7 рублей). Выходит, что на пенсию можно приобрести 196 с лишним килограммов курицы.

126 килограммов говядины

Килограмм говядины в Германии на 4 евро дороже, чем килограмм курицы – 11,4 евро (809 рублей) за вырезку. Немцы, которые имели среднюю зарплату, стаж в 45 лет и вышли на пенсию по достижении пенсионного возраста, на ежемесячное пособие могут купить 126 килограммов говядины.

167,5 килограммов сыра

Если мяса не хочется, к пиву можно купить сыр – в немецких супермаркетах продаются самые разные сорта, местные и импортные. Мы для расчета возьмем местный, который стоит 8,6 евро за килограмм (610 рублей). И получим 167,5 килограммов.

558 килограммов хлеба

В Германии насчитывается несколько тысяч (!) видов хлеба, а немцы хотят, чтобы их хлеб был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Очевидно, что это самый важный продукт в этой стране.

Полукилограммовый батон в Берлине продается за 1,29 евро (91,5 рублей). Таким образом, «базовый пенсионер» на ежемесячную выплату может позволить себе 1117 батонов хлеба (или 558 килограммов)

673 килограмма яблок

Килограмм яблок в берлинских магазинах стоит порядка 2,14 евро (151,9 рублей). На пенсию размером 1441 евро получается 673 килограмма.

1007 килограммов бананов

А бананы еще дешевле – 1,43 евро за килограмм (101,5 рублей). Делим ежемесячную «базовую пенсию» на эту цифру и получаем 1007 килограммов бананов.

36 ужинов в ресторане

Очень часто немецкие пенсионеры – активные люди, которые путешествуют, ходят на фитнес, в кофейни и рестораны. Средний чек в берлинском заведении составляет 40 евро (2840 рублей) за три блюда. Выходит, что с пенсией в 1441 евро берлинский пенсионер может 36 раз поужинать в ресторане.

533 чашки капучино

А можно «спустить» пенсию на 533 чашки капучино (стандартная чашка стоит 2,7 евро, или 191 рубль).

144 билета в кино

Билет в кино в Берлине стоит около 10 евро (710 рублей). Таким образом за месяц можно посмотреть 144 фильма.

225 пачек сигарет

Как и во всем Евросоюзе, сигареты в Германии очень дорогие – 6,4 евро за пачку (454 рублей). Если бы наш «базовый пенсионер» только бы и делал, что курил, на свою пенсию он мог бы купить 225 пачек сигарет.

1000 литров бензина

На берлинских автозаправочных станциях литр бензина в среднем стоит 1,44 евро (102 рубля). На «базовую пенсию» получается 1000 литров в месяц.

50 абонементов в спорт-зал

Как мы уже говорили, пожилые немцы следят за своим здоровьем и стараются ходить в спорт-зал. Месячный абонемент в Берлине обойдется в 28,5 евро (2023 рублей). А на 1441 евро можно купить 50 абонементов.

Источник: АиФ