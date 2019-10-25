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Здоровье / Общество

Как защитить себя в отпуске от лихорадки Денге?

19:03 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Намереваясь отправиться в теплые страны, следует помнить пару действенных способов защиты от лихорадки Денге и прочих геморрагических лихорадок. Роспотребнадзор назвал проверенные и эффективные методы защиты.

Как защитить себя в отпуске от лихорадки Денге?

Лихорадка Денге — это вирусная инфекция, которую можно получить после укусов москитов

Для профилактики лихорадки Денге и других геморрагических лихорадок вполне подойдут простые и проверенные способы защиты.

Как сообщает Роспотребнадзор, находясь в отпуске в странах с тропическим климатом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты. А по возвращении домой посетить терапевта и при необходимости сдать анализы на наличие инфекций.

Лихорадка Денге — это вирусная инфекция, которую можно получить после укусов москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки самый опасный — он сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti.

Наиболее распространены случаи заражения в странах Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, включая Карибский бассейн. По информации Роспотребнадзора, на территории 46 стран Американского региона (в том числе Бразилии и Мексике) зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания лихорадкой Денге, из которых более 1,1 млн закончились летальным исходом.

В 23 странах Южной и Юго-Восточной Азии произошли вспышки лихорадки. Наиболее неблагополучная ситуация отмечается на Филиппинах, где зарегистрировано 332 тысячи случаев заболевания. В Шри-Ланке отмечено свыше 234 тысячи случаев, в Таиланде — 102,5 тысяч случаев, из них 110 летальных.

Источник: РГ

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