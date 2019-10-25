Губы уточкой: за процедуру увеличения губ пытается вернуть деньги изуродованная сибирячка

Девушка терпела, как героиня, было очень больно, т.к. все губы потрошатся иглой, но ведь все делалось для красоты. Последствия привели клиентку в ужас. Боль у сибирячки не проходит по сей день, она требует вернуть деньги.

Уже третья сибирячка стала жертвой косметолога из движения Емельяна Брауде

Уже третья сибирячка стала жертвой косметолога из движения Емельяна Брауде. Как рассказала сама девушка в соцсетях, она приехала к мастеру, чтобы увеличить губы.

— Встретила она меня в халате и шапочке: кушетка стоит в спальне, препарат достает из тумбочки, — рассказывает девушка в группе revizor.nsk. — Осмотрела, нанесла анестезию, началась процедура. Было очень больно, т.к. ( как я выяснила уже позже) все губы потрошатся иглой.

Девушка терпела, как героиня, ведь все делалось для красоты. Последствия привели клиентку косметолога в ужас.

— Отек спадал, кроме уплотнения на верхней губе, которое болело, ныло и нависало с каждым днем все больше, — объясняет девушка. — Когда я приехала к косметологу, мне объяснили, что так мой иммунитет реагирует на препарат.

Боль у сибирячки не проходит, она требует вернуть деньги. Недобросовестный врач начала скрываться и игнорировать ее просьбы. Девушка написала заявление в полицию.

Источник: Комсомольская Правда