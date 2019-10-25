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Семинар для членов Советов домов, активистов ЖКХ, ТСЖ, ТСН, ЖСК 30 октября в Бердске

20:09 25.10.2019
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Записаться на семинар можно в рабочее время по телефонам: 8 (383-41) 2-18-86; 8-913-007-4653, 8-923-130-9800, либо направив заявку на почту asdnso@mail.ru, pcz@ngs.ru.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:
Приглашаем на семинар в Бердске 30 октября 2019 года. В Бердске состоится правовой семинар для членов Советов домов, активистов ЖКХ, представителей ТСЖ, ТСН, ЖСК. Семинар организует Правовой центр «Защита» АНО и Новосибирская областная ассоциация советов многоквартирных домов совместно с Отделом МВД России по г. Бердску при поддержке Администрации г. Бердска. В программе семинара: — особенности проведения капитального ремонта в МКД на спецсчете и на общем счете регионального оператора; — взаимодействие МВД и граждан (Советов домов, Правлений ТСЖ, ЖСК) по вопросам пресечения распространения наркотических средств на территориях МКД; — алгоритм действий жителей МКД при нарушениях общественного порядка в общественных местах: курение, распитие алкоголя на территории МКД, нарушение тишины и т.п. Семинар пройдет 30 октября 2019 года с 15:00 до 17:00 в актовом зале Управления образования, ул. Горького, д.7, 2 этаж. Записаться на семинар можно в рабочее время по телефонам: 8 (383-41) 2-18-86; 8-913-007-4653, 8-923-130-9800, либо направив заявку на почту asdnso@mail.ru, pcz@ngs.ru.

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