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Из-за нервного срыва военнослужащий расстрелял восьмерых и двух сослуживцев ранил части ЗАТО Горный под Читой

20:33 25.10.2019 Фото: www.chita.ru, https://vk.com/publicpolicenews
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Среди погибших два офицера, остальные контрактники и солдаты-срочники. Жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает.

Из за нервного срыва военнослужащий расстрелял восьмерых и двух сослуживцев ранил части ЗАТО Горный под Читой
ЗАТО Горный

Военнослужащий в ЗАТО Горный Улётовского района Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам и застрелил 8 человек, ещё двое получили ранения, передает ИА «Чита.Ру» 25 октября источник в оперативных службах региона, информацию о происшествии подтвердила глава посёлка Татьяна Карнаух.
Трагедия произошла при смене караула  на  ремонтно-технической базе вечером 25 октября.

Предварительной причиной поведения солдата, застрелившего в Забайкальском крае восьмерых сослуживцев и ранившего еще двоих, назвали нервный срыв из-за личных проблем, сообщили в Минобороны РФ.

-По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы, — отметило ведомство.

Жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает.

Среди погибших два офицера, остальные контрактники и солдаты-срочники. По информации местных СМИ, срочник служил 4 месяца.

В группе  https://vk.com/publicpolicenews пишут, что стрелком, убившим 8 человек, оказался 20-летний солдат-срочник Шамсутдинов Р.

Шамсутдинов расстреливал сослуживцев, лежавших на полу, пишут в группе:

«Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана Евсеева. Остальные сразу легли на пол, и он начал стрелять в них… Когда полицейские приехали на вызов в воинскую часть, Шамсутдинов уже был связан — его поймали сами военные. Рядом с ним лежал автомат. Стрелок даже не успел выбежать за пределы в/ч.
Его передали сотрудникам МВД, а потом военной полиции».

Из за нервного срыва военнослужащий расстрелял восьмерых и двух сослуживцев ранил части ЗАТО Горный под Читой

Солдат-срочник, убивший 8 человек в воинской части, служил 4 месяца

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От редакции

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Аноним, 25 октября 2019 21:18
Службу в забво всегда вспоминали как свидание с Адом ребята там служившие(афган и чечня в сравнение не идут это другое,там война была),молодежь слабая сейчас,да и причины настоящие никто не узнает...Как бы сохранить пацанов,и так "нормальных"немного.
Новый мэр, 25 октября 2019 21:47
Шойгу герой всего чего можно,но полрядка в Армии так и не навёл строитель.

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