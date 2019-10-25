Из-за нервного срыва военнослужащий расстрелял восьмерых и двух сослуживцев ранил части ЗАТО Горный под Читой

Среди погибших два офицера, остальные контрактники и солдаты-срочники. Жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает.

ЗАТО Горный

Военнослужащий в ЗАТО Горный Улётовского района Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам и застрелил 8 человек, ещё двое получили ранения, передает ИА «Чита.Ру» 25 октября источник в оперативных службах региона, информацию о происшествии подтвердила глава посёлка Татьяна Карнаух.

Трагедия произошла при смене караула на ремонтно-технической базе вечером 25 октября.

Предварительной причиной поведения солдата, застрелившего в Забайкальском крае восьмерых сослуживцев и ранившего еще двоих, назвали нервный срыв из-за личных проблем, сообщили в Минобороны РФ.

-По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы, — отметило ведомство.

Жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает.

Среди погибших два офицера, остальные контрактники и солдаты-срочники. По информации местных СМИ, срочник служил 4 месяца.

В группе https://vk.com/publicpolicenews пишут, что стрелком, убившим 8 человек, оказался 20-летний солдат-срочник Шамсутдинов Р.

Шамсутдинов расстреливал сослуживцев, лежавших на полу, пишут в группе:

«Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана Евсеева. Остальные сразу легли на пол, и он начал стрелять в них… Когда полицейские приехали на вызов в воинскую часть, Шамсутдинов уже был связан — его поймали сами военные. Рядом с ним лежал автомат. Стрелок даже не успел выбежать за пределы в/ч.

Его передали сотрудникам МВД, а потом военной полиции».