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Шок-брака: всего 4 пары поженились в мокрый снегопад 25 октября в Бердске

12:31 26.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В прошлом году в последнюю пятницу октября зарегистрировались 11 пар. Видимо, снегопад помешал?!

Шок брака: всего 4 пары поженились в мокрый снегопад 25 октября в Бердске
Анна и Михаил Жуковец познакомились в интернете

По традиции, «Курьер. Среда.Бердск»спешит поздравить молодоженов.
25 октября было как-то тихо. Нет спешащих женихов и невест, никто не распивает шампанское на ступенях ЗАГСа.
И тут пара в курточках с букетом выходит после регистрации, скрутив свидетельство о браке в трубочку.

На вопрос: «Где познакомились?»  невеста Анна отвечает, что познакомилась со своим будущим супругам Михаилом Жуковец в интернете. Встречались полтора года. Она его очаровала харизмой. А жених покорил девушку ее любимыми молочными шоколадками.
Вместе с молодоженами на регистрацию пришли только родители невесты.
По моим наблюдениям, в этом году очень редко я видела молодоженов со свитой гостей. Чаще только родители и парочка друзей. Были пары, которые расписывались с одиночестве.
А для некоторых поставили печать и бегом по делам в трениках и футболке.
В последнюю пятницу октября поженились 4 пары. В прошлом году зарегистрировалось 11 пар.
— Не сезон,- сказали в голос сотрудники ЗАГСа.
Не сезон для чего? Для любви? Или мужчины не хотят брать на себя ответственность и вести избранницу под венец?

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