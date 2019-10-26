Шок-брака: всего 4 пары поженились в мокрый снегопад 25 октября в Бердске

По традиции, «Курьер. Среда.Бердск»спешит поздравить молодоженов.
25 октября было как-то тихо. Нет спешащих женихов и невест, никто не распивает шампанское на ступенях ЗАГСа.
И тут пара в курточках с букетом выходит после регистрации, скрутив свидетельство о браке в трубочку.
Вместе с молодоженами на регистрацию пришли только родители невесты.
По моим наблюдениям, в этом году очень редко я видела молодоженов со свитой гостей. Чаще только родители и парочка друзей. Были пары, которые расписывались с одиночестве.
А для некоторых поставили печать и бегом по делам в трениках и футболке.
В последнюю пятницу октября поженились 4 пары. В прошлом году зарегистрировалось 11 пар.
— Не сезон,- сказали в голос сотрудники ЗАГСа.
Не сезон для чего? Для любви? Или мужчины не хотят брать на себя ответственность и вести избранницу под венец?