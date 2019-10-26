Крупнейший алмаз в 230 каратов найден в Якутии

Редкую находку сделали 19 октября. В нашей истории таких алмазов не было с 2016 года. Это крупнейший экземпляр ювелирного качества, обнаруженный здесь более чем за три года.

Такие крупные кристаллы ювелирного качества — большая редкость

На трубке Удачная в Якутии добыли уникальный алмаз массой 232,4 карата.

Редкую находку сделали 19 октября. «Это крупнейший экземпляр ювелирного качества, обнаруженный здесь более чем за три года», — сообщает пресс-служба предприятия АЛРОСА.

Алмаз октаэдрической формы, имеет желтоватый оттенок. На его поверхности есть природный и техногенные сколы.

«Такие крупные кристаллы ювелирного качества — большая редкость. В нашей истории их не было с 2016 года, когда было добыто два камня свыше 200 каратов», — говорит заместитель гендиректора добывающей компании Евгений Агуреев.

Кстати, Удачная в этом году преподносит уже второй сюрприз: в январе здесь добыли другой крупный алмаз — его масса была 191,46 карата.

Кстати

Кимберлитовая трубка с начала разработки в 1967 году принесла сотни крупнейших алмазов. Только за 9 месяцев текущего года на Удачной добыли 2,385 миллиона каратов алмазов.

Источник: РГ