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26 октября возобновились поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске

11:29 26.10.2019 Фото: Лиза Алерт
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил сбор с 10 утра около ЛДС Бердск. Координаты места сбора: 54.742438, 83.031239

26 октября возобновились поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске
Евгений Шуршилин ушел из дома в идентичной куртке
Сюжет: Розыск Евгения Шуршилина
26 октября возобновились поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске

26 октября возобновились поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилина в БердскеРозыск: Кинологи ищут пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина в лесах БердскаЕщё 16 новостей

ВНИМАНИЕ! Сбор на поиск! Завтра в субботу 26 октября 2019 года.

Пропал #Шуршилин_Евгений, 14 лет, г.Бердск, Новосибирской области.
С 22 октября 2019 года местонахождение неизвестно .

Тема на форуме: https://vk.cc/9WWYOw

Активный поиск возобновлен! 14-летний мальчик ушел из дома 22 октября, с тех пор его никто не видел. С 10 утра в Бердск съезжаются добровольцы. Нужны люди! Те, кто довезет добровольцев, те, кто готов чесать снежный лес, кто готов кормить людей — любая помощь. Номер руководителя отряда: +7 952 940 84 90, номер инфорга поиска (вопросы по сбору экипажей, по необходимой помощи) +7 999 462 16 01,  + 7 952 947 30 43.

Место сбора: Бердск, ориентир: ул. Боровая, 103А, (это ледовый дворец спорта), далее по дороге к транспортным воротам завода БЭМЗ. Координаты места сбора: 54.742438, 83.031239 Сейчас!  Форма одежды: мокрый ЛЕС. С собой: сменная обувь, сменная одежда, очки, перчатки, фонари, батарейки, горячее питье, перекус на себя и того парня.

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