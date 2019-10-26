26 октября возобновились поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске

ВНИМАНИЕ! Сбор на поиск! Завтра в субботу 26 октября 2019 года.

Пропал #Шуршилин_Евгений, 14 лет, г.Бердск, Новосибирской области.

С 22 октября 2019 года местонахождение неизвестно .



+7 952 940 84 90

+7 999 462 16 01

Активный поиск возобновлен! 14-летний мальчик ушел из дома 22 октября, с тех пор его никто не видел. С 10 утра в Бердск съезжаются добровольцы. Нужны люди! Те, кто довезет добровольцев, те, кто готов чесать снежный лес, кто готов кормить людей — любая помощь. Номер руководителя отряда:, номер инфорга поиска (вопросы по сбору экипажей, по необходимой помощи), + 7 952 947 30 43.

Место сбора: Бердск, ориентир: ул. Боровая, 103А, (это ледовый дворец спорта), далее по дороге к транспортным воротам завода БЭМЗ. Координаты места сбора: 54.742438, 83.031239 Сейчас! Форма одежды: мокрый ЛЕС. С собой: сменная обувь, сменная одежда, очки, перчатки, фонари, батарейки, горячее питье, перекус на себя и того парня.