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12 человек пострадали от взрыва газа в кафе Улан-Удэ. Пострадавший ребенок в коме

11:41 26.10.2019 Фото: http://03.mchs.gov.ru
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Один из взрослых пострадавших тоже находится в реанимации, пока на этапе обследования. Пять человек отказались от госпитализации. [Характер травм] там ожоги и оглушение взрывной волной.

12 человек пострадали от взрыва газа в кафе Улан Удэ. Пострадавший ребенок в коме
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

26 октября 2019 года около 8 часов 40 минут в кафе в центре города Улан-Удэ прозвучал взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. В результате взрыва и пожара пострадали семеро работников кафе, которые госпитализированы в лечебные учреждения. Один из пострадавших находится в состоянии комы. По данному факту следственным отделом по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка, сообщает СК РФ по Бурятии. 

По предварительным данным, 26 октября около 8 часов в кафе пришли работники, которые начали готовить пищу к открытию заведения. В этот момент они почувствовали запах газа на кухне. Работники пытались самостоятельно устранить утечку газа из газового баллона. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. В итоге утечка газа устранена не была. Когда его концентрация в помещении достигла предела от работающих плит произошло воспламенение и взрыв.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия. В ближайшее время будет изъята и изучена документация, связанная с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания.

Как уточняет ТАСС, количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила ТАСС в субботу замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

«12 человек пострадало, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице. Один из взрослых пострадавших тоже находится в реанимации, пока на этапе обследования. Пять человек отказались от госпитализации. [Характер травм] там ожоги и оглушение взрывной волной», — сказала она.

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