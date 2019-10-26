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Много пьешь? 4 основных признака алкоголизма. Проверь себя!

12:05 26.10.2019 Фото: pixabay.com
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В первую очередь у здорового человека уменьшается тяга к алкоголю после того, как он выпил рюмку или две. У алкоголика все наоборот.

Много пьешь? 4 основных признака алкоголизма. Проверь себя!
Здорового человека будет мутить при одной мысли о спиртном «наутро после», а алкоголик хочет опохмелиться

Психиатр-нарколог Михаил Зобин рассказал об основных симптомах алкоголизма и объяснил разницу между здоровым человеком и человеком, не способным контролировать свое желание выпить. По его словам, признаков всего четыре.

В первую очередь у здорового человека уменьшается тяга к алкоголю после того, как он выпил рюмку или две. У алкоголика все наоборот. Пока он трезв, он в состоянии контролировать свою тягу к спиртному, но выпив сто граммов, его «срывает» – контроль теряется, а желание увеличивается в несколько раз.

«Дальше он может выпить и бутылку, и две, а то и уйти в недельный запой», — рассказал медик.

Второй признак – так называемая «система шлюзов». Как отметил специалист, здоровый человек тоже может не рассчитать свои силы и перепить, например, за компанию. В этом случае, реагируя на отравление, организм освободится от излишков алкоголя – человека вырвет. Что касается алкоголика, то его никогда не рвет, «он может пить хоть до смерти», предупредил Зобин.

Кроме того, здорового человека будет мутить при одной мысли о спиртном «наутро после», а алкоголик хочет опохмелиться. И последнее — «для алкоголика пройти мимо винного отдела супермаркета — каждый раз подвиг», — заключил он.

Тем не менее, как пояснил главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, тяга и предрасположенность — еще не болезнь. Медик заверил, что человека убивает не алкоголизм, под которым подразумевается болезненное влечение к алкоголю, а злоупотребление. «Есть алкоголики, которые не употребляют вообще, а есть здоровые люди, которые злоупотребляют каждые выходные», — рассказал он.

Источник: Профиль

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