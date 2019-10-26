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Первые признаки рака молочной железы. Памятка. Сохрани себе

12:12 26.10.2019 Фото: ДОН ТР
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Врачи подчеркивают, что рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим. ПАМЯТКА.

Первые признаки рака молочной железы. Памятка. Сохрани себе
Рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим
Сюжет: Онкология
Первые признаки рака молочной железы. Памятка. Сохрани себе

Первые признаки рака молочной железы. Памятка. Сохрани себеБелок GDF11 предотвращает рак и старениеЕщё 91 новостей

В Ростовском онкоинституте создали памятку для ранней диагностики рака молочной железы. В ней описаны симптомы и рекомендации по частоте профилактических обследований. Врачи подчеркивают, что рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим, пишет ДОН ТР.

«Женщину должны насторожить уплотнения в молочной железе, изменения формы, размера, цвета кожного покрова груди, наличие асимметрии, втянутости и выделений из соска, увеличение лимфатических узлов и другие симптомы. Любой из них – повод срочно обратиться за медицинской помощью к врачу-гинекологу или онкологу», — сказала ведущий научный сотрудник отдела опухолей мягких тканей и костей Ростовского научно-исследовательского онкологического института, д.м.н Юлиана Шатова.

Первые признаки рака молочной железы. Памятка. Сохрани себе

Рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим

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