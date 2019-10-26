Мужчина выпал во двор 9-этажки в Бердске

Дом 13 по ул.Комсомольской

Как сообщили очевидцы, 26 октября в Бердске в 12.30 мужчина выпал из дома по адресу ул.Комсомольская, 13. Падение произошло во двор. Падение было смертельным. На место приехали скорая помощь, следователи СК, полиция. Идет опрос свидетелей.

Дом находится рядом с рынком Бердска. Есть информация, что мужчина работал на крыше.

Напомним, что нелепая смерть 16-летней девочки потрясла жителей Бердска вечером 30 сентября. Около шести часов вечера студентка Бердского колледжа выпала с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже по ул. Комсомольской, 40. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.