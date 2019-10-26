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Ребенка-инвалида со штифтами в спине кондуктор вытолкала из автобуса №91 в Красноярске. Подросток оплачивал проезд

13:31 26.10.2019 Фото: pixabay.com
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«Кондуктор схватила его за грудки и стала трясти. Он начал кричать прям в автобусе: «Не трогайте меня, я инвалид!». Она не слышала. Своими действиями кондуктор порвала куртку ребенку», — говорит мама Данила.

Ребенка инвалида со штифтами в спине кондуктор вытолкала из автобуса №91 в Красноярске. Подросток оплачивал проезд
В Красноярске выгнали из автобуса подростка с инвалидностью

15-летний Данил получил инвалидность недавно. Мальчику установили два штифта в спину, и теперь он не может долго стоять и сидеть.

Во вторник, 22 октября, Данилу нужно было ехать на занятия далеко от дома.

Мальчик сел в автобус №91, занял свободное место и оплатил проезд по социальной карте. Однако на полпути у Данила затекла спина, поэтому он встал и перешел к окну. После к нему подошла кондуктор и снова потребовала оплату. Подросток объяснил, что уже заплатил за проезд, и поэтому билета нет. По всей видимости, кондуктор не поняла, что говорит ребенок, и высадила его на первой остановке.

«Кондуктор схватила его за грудки и стала трясти. Он начал кричать прям в автобусе: «Не трогайте меня, я инвалид!». Она не слышала. Своими действиями кондуктор порвала куртку ребенку. Потом на остановке она его вытолкнула из автобуса», – рассказала мама подростка Людмила Себастьянова.

Мама мальчика позвонила в департамент транспорта и полицию. В мэрии собрали экстренное совещание. На нем присутствовали глава департамента транспорта, а также та самая кондуктор. На протяжении всего заседания она молчала.
Перевозчик заявил, что кондуктор кого-то подменяла и у них не работает. Бизнесмен пообещал, что выплатит материальный и моральный ущерб. В департаменте транспорта сказали, что после этого случая проверят весь маршрут.

«По каждому факту мы проводим проверку совместно с перевозчиками, приглашаем водителей и кондукторов. Если у нас есть камеры, то мы их смотрим. Ни один факт мы не оставили без рассмотрения», – заявил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Источник: ТВК6

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От редакции

Как нужно наказать кондуктора?

Я, 26 октября 2019 15:53
Мне в таких случаях интересно, где в этот момент взрослые? Неужели молча на это смотрели
Ольга, 26 октября 2019 16:10
К огромному сожалению Ни Кто не поможет! Очень редко заступится кто то! Я сама инвалид и у меня из рук выхватывала кондуктор документы! Жаль, что ребенку досталось в этой жизни ещё и испытать такое!
Ириска, 26 октября 2019 17:04
Странно!Вообщем том всегда пассажиру дают билетик,без разницы картой или деньгами расплачиваешься. Почему у него билет не оказалось.
Юлия, 26 октября 2019 17:51
Кондуктор- нелюдь.А почему рядом едущие люди не заступилсь-тоже отвратительно. Сами бы побыли в судьбе инвалида- может быть что-то в жизни поняли. Люди, станьте людьми!!!

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