Ребенка-инвалида со штифтами в спине кондуктор вытолкала из автобуса №91 в Красноярске. Подросток оплачивал проезд

«Кондуктор схватила его за грудки и стала трясти. Он начал кричать прям в автобусе: «Не трогайте меня, я инвалид!». Она не слышала. Своими действиями кондуктор порвала куртку ребенку», — говорит мама Данила.

В Красноярске выгнали из автобуса подростка с инвалидностью

15-летний Данил получил инвалидность недавно. Мальчику установили два штифта в спину, и теперь он не может долго стоять и сидеть.

Во вторник, 22 октября, Данилу нужно было ехать на занятия далеко от дома.

Мальчик сел в автобус №91, занял свободное место и оплатил проезд по социальной карте. Однако на полпути у Данила затекла спина, поэтому он встал и перешел к окну. После к нему подошла кондуктор и снова потребовала оплату. Подросток объяснил, что уже заплатил за проезд, и поэтому билета нет. По всей видимости, кондуктор не поняла, что говорит ребенок, и высадила его на первой остановке.

«Кондуктор схватила его за грудки и стала трясти. Он начал кричать прям в автобусе: «Не трогайте меня, я инвалид!». Она не слышала. Своими действиями кондуктор порвала куртку ребенку. Потом на остановке она его вытолкнула из автобуса», – рассказала мама подростка Людмила Себастьянова.

Мама мальчика позвонила в департамент транспорта и полицию. В мэрии собрали экстренное совещание. На нем присутствовали глава департамента транспорта, а также та самая кондуктор. На протяжении всего заседания она молчала.

Перевозчик заявил, что кондуктор кого-то подменяла и у них не работает. Бизнесмен пообещал, что выплатит материальный и моральный ущерб. В департаменте транспорта сказали, что после этого случая проверят весь маршрут.

«По каждому факту мы проводим проверку совместно с перевозчиками, приглашаем водителей и кондукторов. Если у нас есть камеры, то мы их смотрим. Ни один факт мы не оставили без рассмотрения», – заявил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.



Источник: ТВК6