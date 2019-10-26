Записи с камер видеонаблюдения просит предоставить полиция Бердска
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Записи с камер видеонаблюдения просит предоставить полиция Бердска

2:30:0810/26/2019
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В связи с поисками пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина полиция Бердска обратилась за помощью к горожанам.

Просим всех жителей города Бердска, у кого имеются наружные видеокамеры, предоставить видеозапись за 22.10.2019 в период времени с 8.00 до 00.00 часов в отдел МВД России по Бердску. В случае возникновения трудностей в изъятии файла из архива просим привлечь специалистов либо обратиться за помощью в полицию.

Всех владельцев дачных домиков и участков — в ближайшее время проверить свои владения на предмет нахождения посторонних лиц.

Просим всех жителей города отнестись к просьбе с пониманием и ответственностью. По всем вопросам обращаться по телефонам:

8-951-393-44-47 (уголовный розыск Отдела МВД России по городу Бердску), 112 (телефон дежурной части).

Напомним, что сегодня во второй раз поисковым отрядом «Лиза Алерт» был объявлен массовый сбор добровольцев. В 10.00 около транспортных ворот БЭМЗа поисковики собрались, получили инструктаж и разошлись по указанным территориям. В поисках принимают участие и корреспонденты «Свидетеля». Все подробности — в ближайшее время.

Фото и видео Сергея Болдырева

 

Источник: svidetel24.info

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