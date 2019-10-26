Разбился насмерть при ремонте кровли житель Бердска

Мужчина упал на землю с небольшой высоты. Трагедия произошла сегодня, 26 октября, в доме №13 по улице Комсомольская. Мужчина ремонтировал кровлю входа в подвал, поскользнулся и упал с высоты около трех метров. Падение оказалось смертельным. На месте работает следственно-оперативная группа бердского отдела МВД и следователи бердского отдела СКР. Как рассказал руководитель управляющей компании «СКС», которая обслуживает этот дом, Рамиз Масимов, 55-летний мужчина работал на кровле подвала по договору подряда. -На кровле во время работ был оборудован деревянный настил, по которому он должен был передвигаться. Он, по всей видимости, не пошел по нему, оступился и упал, ударившись о бетонные ступени, — уточнил Рамиз Рафигович. Александра Бурковская, фото из архива редакции
Мужчина упал на землю с небольшой высоты.
Трагедия произошла сегодня, 26 октября, в доме №13 по улице Комсомольская. Мужчина ремонтировал кровлю входа в подвал, поскользнулся и упал с высоты около трех метров. Падение оказалось смертельным. На месте работает следственно-оперативная группа бердского отдела МВД и следователи бердского отдела СКР.
Как рассказал руководитель управляющей компании «СКС», которая обслуживает этот дом, Рамиз Масимов, 55-летний мужчина работал на кровле подвала по договору подряда.
-На кровле во время работ был оборудован деревянный настил, по которому он должен был передвигаться. Он, по всей видимости, не пошел по нему, оступился и упал, ударившись о бетонные ступени, — уточнил Рамиз Рафигович.
Александра Бурковская, фото из архива редакции