Разбился насмерть при ремонте кровли житель Бердска
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Разбился насмерть при ремонте кровли житель Бердска

4:56:5910/26/2019
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Мужчина упал на землю с небольшой высоты.

Трагедия произошла сегодня, 26 октября, в доме №13 по улице Комсомольская. Мужчина ремонтировал кровлю входа в подвал, поскользнулся и упал с высоты около трех метров. Падение оказалось смертельным. На месте работает следственно-оперативная группа бердского отдела МВД и следователи бердского отдела СКР.

Как рассказал руководитель управляющей компании «СКС», которая обслуживает этот дом, Рамиз Масимов, 55-летний мужчина работал на кровле подвала по договору подряда.

-На кровле во время работ был оборудован деревянный настил, по которому он должен был передвигаться. Он, по всей видимости, не пошел по нему, оступился и упал, ударившись о бетонные ступени, — уточнил Рамиз Рафигович.

Александра Бурковская, фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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