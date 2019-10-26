Упал с крыши подвала и разбился о бетонные ступени владелец строительной компании в Бердске

ИП Тарлыков работал по договору подряда с УК СКС и 26 октября приехал проконтролировать работу подчиненных. Забрался на крышу подвала, подскользнулся и ударился головой о бетонные ступени.

Во дворе дома по ул.Комсомольской, 13 произошла трагедия — разбился владелец строительной компании

26 октября в Бердске в 12.30 насмерть разбился мужчина, упав с крыши подвала дома по адресу ул.Комсомольская, 13. Падение произошло с небольшой высоты, но оказалось смертельным.

Как сообщил «Курьер.Среда.Бердск» гендиректор УК СКС Рамиза Масимова, чья компания обслуживает эту 5-этажку в районе рынка, погибший — владелец небольшой строительной компании. И в субботу приехал проверить работу строителей. И оступившись или подскользнувшись, упал с крыши подвала на бетонные ступени входа в него.

-С этой компанией мы работаем уже год по договору подряда. ИП Тарлыков. К сожалению, он сам и погиб сегодня, — рассказал «Курьер.Среда.Бердск» Рамиз Рафигович.

Погибшему было 55 лет. Он житель Бердска.

-На кровле во время работ был оборудован деревянный настил, по которому он должен был передвигаться. По словам рабочих, он не пошел по нему, — говорит Масимов. — Высота там 2-3 метра. Сам он не занимался ремонтом, у него были наемные рабочие. Делали кровли, отмостки. Сожалею, что так произошло.

Напомним, что нелепая смерть 16-летней девочки потрясла жителей Бердска вечером 30 сентября. Около шести часов вечера студентка Бердского колледжа выпала с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже по ул. Комсомольской, 40. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.