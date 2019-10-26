26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Новости Бердска / Народные новости

Фото: это следы крови моего ребенка! В районе Пионерской,15 валяется стеклопакет

17:54 26.10.2019
0

Вчера с ребёнком попали в больницу, сильный разрез и перелом кости, обратилась собственно на проходную, там меня, мягко говоря, послали.

В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Нина: 
В районе Пионерской, 15, возле проходной, на тротуаре, валяется стеклопакет, вчера с ребёнком попали в больницу, сильный разрез и перелом кости, обратилась собственно на проходную, там меня, мягко говоря, послали, сказали, это не наше дело, не знаем, и закрыл дверь, такая безответственность, там люди ходят и дети, под снегом вообще не видно стало. Вот это следы крови моего ребёнка.

От редакции: Нина, мы выясним в ближайшее время, кто отвечает за этот тротуар.

Фото: это следы крови моего ребенка! В районе Пионерской,15 валяется стеклопакет Фото: это следы крови моего ребенка! В районе Пионерской,15 валяется стеклопакет

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто должен отвечать за разбитые стеклопакеты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Открыл огонь по сослуживцам срочник Рамиль Шамсутдинов в в\ч 14258 под Читой. Восемь погибли
18:47 26-10-2019
Открыл огонь по сослуживцам срочник Рамиль Шамсутдинов в в\ч 14258 под Читой. Восемь погибли
БердскПроверить наружные камеры наблюдения и свои дачные домики из-за поиска пропавшего Жени Шуршилина просит полиция Бердска
18:16 26-10-2019
Проверить наружные камеры наблюдения и свои дачные домики из-за поиска пропавшего Жени Шуршилина просит полиция Бердска
Мария Бутина вернулась из тюрьмы США в Россию
18:02 26-10-2019
Мария Бутина вернулась из тюрьмы США в Россию
БердскФото: это следы крови моего ребенка! В районе Пионерской,15 валяется стеклопакет
17:54 26-10-2019
Фото: это следы крови моего ребенка! В районе Пионерской,15 валяется стеклопакет
БердскУпал с крыши подвала и разбился о бетонные ступени владелец строительной компании в Бердске
17:37 26-10-2019
Упал с крыши подвала и разбился о бетонные ступени владелец строительной компании в Бердске
Ребенка-инвалида со штифтами в спине кондуктор вытолкала из автобуса №91 в Красноярске. Подросток оплачивал проезд 4
13:31 26-10-2019
Ребенка-инвалида со штифтами в спине кондуктор вытолкала из автобуса №91 в Красноярске. Подросток оплачивал проезд
Без лица: ребенок без глаз, носа и части черепа родился в Португалии
13:18 26-10-2019
Без лица: ребенок без глаз, носа и части черепа родился в Португалии
БердскМужчина выпал во двор 5-этажки в Бердске 5
13:06 26-10-2019
Мужчина выпал во двор 5-этажки в Бердске
БердскВы были учеником ботаника Аркадия Петровича в школе №3 Бердска?
12:36 26-10-2019
Вы были учеником ботаника Аркадия Петровича в школе №3 Бердска?
БердскШок-брака: всего 4 пары поженились в мокрый снегопад 25 октября в Бердске
12:31 26-10-2019
Шок-брака: всего 4 пары поженились в мокрый снегопад 25 октября в Бердске