Фото: это следы крови моего ребенка! В районе Пионерской,15 валяется стеклопакет

Вчера с ребёнком попали в больницу, сильный разрез и перелом кости, обратилась собственно на проходную, там меня, мягко говоря, послали.

В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Нина:

В районе Пионерской, 15, возле проходной, на тротуаре, валяется стеклопакет, вчера с ребёнком попали в больницу, сильный разрез и перелом кости, обратилась собственно на проходную, там меня, мягко говоря, послали, сказали, это не наше дело, не знаем, и закрыл дверь, такая безответственность, там люди ходят и дети, под снегом вообще не видно стало. Вот это следы крови моего ребёнка.

От редакции: Нина, мы выясним в ближайшее время, кто отвечает за этот тротуар.