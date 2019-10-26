Проверить наружные камеры наблюдения и свои дачные домики из-за поиска пропавшего Жени Шуршилина просит полиция Бердска

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-951-393-44-47 (уголовный розыск Отдела МВД России по городу Бердску), 112 (телефон дежурной части).

Шуршилин Евгений, 14 лет

26 октября возобновились поиски пропавшего 22 октября Евгения Шуршилина. Мальчик ушел в школы №13 и до нее не дошел.

Около 100 человек в субботу работают в лесу, несколько человек с собакой прочесывают кладбище. Особенно место, где 10 лет назад похоронили маму Жени.

Сегодня полиция Бердска обратилась ко всем бердчанам проверить камеры наблюдения за 22 октября.

— -Просим всех жителей Бердска, у кого имеются наружные видеокамеры, предоставить видеозапись за 22.10.2019 в период времени с 8.00 до 00.00 часов в отдел МВД России по Бердску. В случае возникновения трудностей в изъятии файла из архива просим привлечь специалистов либо обратиться за помощью в полицию.

Всех владельцев дачных домиков и участков — в ближайшее время проверить свои владения на предмет нахождения посторонних лиц.

Просим всех жителей города отнестись к просьбе с пониманием и ответственностью. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-951-393-44-47 (уголовный розыск Отдела МВД России по городу Бердску), 112 (телефон дежурной части).