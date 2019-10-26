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Пятые сутки ищут пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске. Пока не нашли

21:47 26.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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26 октября 114 волонтеров отряда «Лиза Алерт» искали в Бердске в лесу и на кладбище пропавшего 22 октября 14-летнего подростка. На 27 октября выезда в Бердск не планируется.

Пятые сутки ищут пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске. Пока не нашли
Женя Шуршилин ушел из дома 22 октября
Сюжет: Розыск Евгения Шуршилина
Пятые сутки ищут пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске. Пока не нашли

Пятые сутки ищут пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске. Пока не нашлиПроверить наружные камеры наблюдения и свои дачные домики из-за поиска пропавшего Жени Шуршилина просит полиция БердскаЕщё 18 новостей

26 октября 114 волонтеров отряда «Лиза Алерт» искали в Бердске в лесу и на кладбище пропавшего 22 октября Женю Шуршилина.

К сожалению, поиск 26 октября не дал результатов, никаких следов ребенка не найдено.

По словам руководителя пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» Елизаветы Лиманской, на 27 октября поиск с выездом в Бердск не планируется.

— Все поставленные координатором задачи выполнили сегодня. Будет отрабатываться версия, связанная с тем, что подросток мог уехать в другой регион. Будем разворачивать масштабное информирование на другие сибирские регионы, — сказала Лиманская.

Сегодня, 26 октября, полиция Бердска обратилась ко всем бердчанам проверить камеры наблюдения за 22 октября.

— Просим всех жителей Бердска, у кого имеются наружные видеокамеры, предоставить видеозапись за 22.10.2019 в период времени с 8.00 до 00.00 часов в отдел МВД России по Бердску. В случае возникновения трудностей в изъятии файла из архива просим привлечь специалистов либо обратиться за помощью в полицию.

Всех владельцев дачных домиков и участков — в ближайшее время проверить свои владения на предмет нахождения посторонних лиц.

Просим всех жителей города отнестись к просьбе с пониманием и ответственностью. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-951-393-44-47 (уголовный розыск Отдела МВД России по городу Бердску), 112 (телефон дежурной части).

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От редакции

Проверьте свою камеру и свою дачу!

Даша, 26 октября 2019 22:42
Я так понимаю в ВК сидят родители??
Житель, 26 октября 2019 23:17
Проверяйте сдающиеся квартиры.

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