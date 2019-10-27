27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Когда начнутся осенние каникулы в Бердске? 4 ноября

09:40 27.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1 3

Только в Экономическом лицее каникулы начнутся 29 октября. Отклонение от рекомендуемых управлением образования сроков не является нарушением. Определены даты новогодних и весенних каникул.

Когда начнутся осенние каникулы в Бердске? 4 ноября
В каникулы-самое время посетить выставку

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования Жанна Тузова, осенние каникулы в бердских школах начнутся 4 ноября и продолжатся по 10 ноября 2019 года.

В Экономическом лицее школьники будут отдыхать с 29 октября по 4 ноября.

Министерство просвещения не устанавливает точные даты каникул. Каждая школа выбирает учебную программу, учебный период и от этого определяет время каникул.

Зимние каникулы в бердских школах запланированы с 30 декабря 2019-го по 12 января 2020 года. Весенние каникулы- с 23 марта по 29 марта 2020 года.

Каникулы — это прекрасная возможность провести время детям весело и интересно. Посетить мастер-класс, съездить в зоопарк и посмотреть на подросших белых медвежат, полюбоваться на необычных фосса и ржавых кошек.

Мнение читателей
1
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как проводят каникулы ваши дети?

Аноним, 21 октября 2019 11:17
В гаджетах.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Покупаем строительные материалы осенью
21:26 27-10-2019
Покупаем строительные материалы осенью
Готовим дом к зиме, чтобы не замерзнуть
21:24 27-10-2019
Готовим дом к зиме, чтобы не замерзнуть
БердскФото: Балерины из Бердска побеждают!
20:49 27-10-2019
Фото: Балерины из Бердска побеждают!
БердскФото: Бобры в Бердске
20:42 27-10-2019
Фото: Бобры в Бердске
28 октября - Международный день анимации!
20:42 27-10-2019
28 октября - Международный день анимации!
12-летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт-Петербурге 2
20:14 27-10-2019
12-летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт-Петербурге
ЛДПР поздравляем с Днем автомобилиста!
19:23 27-10-2019
ЛДПР поздравляем с Днем автомобилиста!
БердскНайден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске 27
17:33 27-10-2019
Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске
Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК 1
17:07 27-10-2019
Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК
Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии 1
16:57 27-10-2019
Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии