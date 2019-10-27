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Дом / Общество

Готовим дом к зиме, чтобы не замерзнуть

21:24 27.10.2019, Инесса Муралева Фото: www.freeimages.com
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Сибирское лето попрощалось с жителями региона, впереди грядут первые холода и заморозки, и это значит, что владельцам частных домов и дач пора приступать к подготовительным работам по утеплению жилого помещения.

Готовим дом к зиме, чтобы не замерзнуть

Казалось бы, что современные дома уже достаточно оборудованы всей необходимой комплектацией, чтобы стойко переносить морозы, но это мнение частично вводит в заблуждение своих хозяев. Существует целый ряд работ, которые нужно выполнить в течение осени, чтобы зимой не возникло проблем. О том, как тщательно подготовить дом к холодному сезону, читайте в этой статье.

Отопление

Говоря о подготовке частного дома к зиме, в первую очередь встает вопрос об отоплении. Есть несколько видов отопления, в которые входят как традиционные проверенные, так и современные модернизированные. К самому распространенному виду отопления относится отопление водой. Владелец дома может установить по периметру жилого помещения радиаторы, которые будут циркулировать теплую воду, прогревая воздух. Нагревают воду несколькими способами. Первый из них – городская котельная. Но стоит отметить, что хозяину придется платить не только за воду, но и за услуги отопления. Второй способ – отопление дровами или углем. В этом случае владелец должен заранее позаботиться о приобретении материалов на всю зиму. Последние варианты – отопление природным газом или электрическим котлом. По стоимости самым бюджетным способом является отопление природными материалами – углем и дровами.

Выбираем материалы для отопления

Как правило, к природным материалам для отопления жилого помещения относятся уголь или дрова. Самыми лучшими топливными характеристиками обладает антрацит. Данный вид угля минимален в расходовании, долго горит, почти не образует шлака и максимально греет жилье. Антрацит экологически чист, поэтому владельцу дома не стоит беспокоиться о быстром загрязнении или разрушении печной трубы. Стоит отметить, что антрацит трудно разжечь, но этот факт не является его недостатком. Еще одним видом угля, подходящим для отопления жилых помещений, выступает длиннопламенный уголь. Он быстро разжигается, его пламя горит так же, как и при горении дров, сам по себе горит долго, что соответственно позволяет выделять большие объемы тепла, длительность горения не требует установки дополнительного поддувала. Что касается отопления дровами, то для частного дома подходят практически все виды древесных пород.

Как правильно хранить отопительные материалы

Любой хозяин частного дома должен знать, что недостаточно подобрать качественный материал для отопления жилья. Немаловажным фактором является правильное хранение природных материалов для их последующего использования. Складировать дрова не сложно, но прежде, чем это сделать, необходимо подготовить материал. Важно, чтобы поленья всегда оставались сухими. Это значит, что они должны храниться в таком месте, куда бы не смогла проникнуть влага. Поэтому дрова укладывают не на голый пол, а на какую-либо специальную возвышенность. Это защитит материал от гниения или образования плесени на нижних слоях. Складывать дрова нужно так, чтобы между поленьями оставались небольшие промежутки, позволяющие проникать воздуху и подсушивать материал. Если место для хранения дров находится на открытом воздухе, не забудьте дополнительно укрепить его. Еще следует позаботиться о доступности дров для их использования.

Дорога к теплу

Чтобы тепло поступало в дом в значительной мере, позаботьтесь о его транспортировке, а именно трубах. Пока земля не промерзла и не покрылась снегом, проверьте состояние отопительной системы. Так, стальные трубы обладают прочностью, надежностью, высокой стойкостью к низким температурам и длительным сроком эксплуатации. Чтобы такие трубы сохраняли тепло во время его транспортировки, понадобится дополнительная изоляция некоторых участков. Чтобы установить и смонтировать стальные трубы потребуются знания профессионалов. Альтернативой стальным трубам могут стать трубы из меди. Трубы из сшитого полиэтилена имеют высокий уровень плотности, устойчивы к высокой температуре и давлению, мало весят, долго служат и их легко установить самостоятельно. Как отмечают специалисты, на сегодняшний день самыми лучшими трубами для отопления жилого помещения являются трубы из металлопластика. Их не нужно покрывать краской, несложно смонтировать, они обладают высокой прочностью, а ремонт в случае какой-либо поломки будет незначительным.
Выбирая те или иные трубы, обратите внимание на то, где они будут располагаться. Для помещений подойдут трубы из металлопластика или стали, а для подземного расположения системы – медные или трубы из нержавейки.

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А какие виды работ в частном доме перед зимой проводите вы?

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