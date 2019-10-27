28 октября — Международный день анимации!

28 октября во всем мире празднуется Международный день анимации и всех причастных к этому направлению киноискусства.

На сегодняшний день необычное хобби аниматора переросло в профессиональное течение актерского мастерства под названием «Game-ведущий».



Хороший аниматор умеет организовать детский праздник так, чтобы каждый ребенок был полностью вовлечен в игру и был в ней заинтересован. Помимо этого, аниматор должен создать атмосферу сказки и волшебства вокруг того персонажа, которого он изображает. Прежде чем устроить ребенку праздник, обратитесь в агентство, занимающееся организацией мероприятий. Это облегчит поставленную задачу, постольку, поскольку частично в обязанности аниматора также входят подбор места для проведения праздника, оформление кафе или зоны праздничными атрибутами, составление меню и программы, определение необходимого количества обслуживающего персонала, обеспечение фото- и видеосъемкой и подбор музыкального фона.

Главными требованиями, предъявляемыми к аниматору, при его поиске и выборе становятся: артистизм (организаторские способности и имеющийся опыт работы около одного и более года), творческие навыки – художника, певца, танцора (либо хотя бы какой-то один из перечисленных), коммуникабельность и четкая грамотная речь без дефектов, а также обязательное наличие медицинской книжки. Еще одним бонусом к выбору хорошего профессионального аниматора могут стать знания в области аквагрима, наличие собственных костюмов и навык моделирования воздушных шаров.

Где заказать в Бердске аниматора

В Бердске для организации детского праздника, как со взрослыми, так и только малышами, аниматора можно заказать в нескольких местах. Одним из крупных детских центров является «Ларимаус». Мы работаем волшебниками, превращая проведение детского праздника в незабываемую сказку. Мы организуем детский праздник, учитывая все пожелания. Секрет нашего успеха в том, что мы делаем праздник с душой и с любовью к каждому.

Детская игровая студия «Облака» предлагает выездные мероприятия вместе с фотографом. Помимо этого, можно заказать оформление праздничного помещения шариками-игрушками или заказать мастер-класс по изготовлению шариков для именинника. При желании предоставляют бесплатную услугу по аквагриму. По выходным в студии действует игротека с 11.00 до 20.00. Продюсерский центр «Праздничный переполох» организовывает мероприятия и оформляет помещения не только в части детских праздников, но и юбилеев, свадеб, корпоративов. Под каждый праздник подбирается индивидуальное шоу и выступление.

Организовываем детский праздник с аниматором дома

Если родители планируют организовать детский праздник дома, следует позаботиться об организации игрового пространства без последствий для финансовых затрат. Для этого нужно предварительно подготовить комнату. Первым делом – убрать все лишнее: бьющееся, колюще-режущее, семейные «реликвии», пачкающееся. Диваны, кресла и прочие сидячие места следует обтянуть чехлами, которые потом можно будет легко постирать. Стол стоит ставить на крепких ножках, или такой, чтобы его невозможно было опрокинуть. Скатерть или накрывающую поверхность стола необходимо тщательно зафиксировать, чтобы случайно не стянуть все на пол. Посуду для еды выбирайте либо из прочного стекла, либо из красивого многоразового пластика.

Следующим шагом к организации детского праздника дома станет составление детского меню. Большинство взрослых допускают достаточно распространенную ошибку, включая в меню сложносконструированные торты, канапе, горячие блюда и салаты с оформлением. При сервировке детского стола следует исключить продукты и напитки с яркими красителями, так как многие дети приходят наряженными в светлые праздничные костюмы и платья. Дети не любят большие застолья! Многие из детишек в незнакомой обстановке (гостях или общественном месте) кушают помаленьку и быстро, поэтому составлять детское меню нужно с этим учетом. Поставьте на стол больше питьевой воды без газа, легкой закуски, вкусное горячее и торт. В качестве легкой закуски подойдут фруктовые салаты или овощные бутерброды. Для горячего можно выбрать «вредную» картошку фри или пиццу. Праздники бывают не так часто, а полезные супы и пюре с котлетами вряд ли вызовут восторг у ребятишек. Торт лучше вообще выбирать без цветного крема. Сделайте оригинальную начинку, а внешнее оформление простым. Перед выносом торта можно организовать занимающую игру, связанную с ним, чтобы у детей сохранились интрига и восторг перед «главным» блюдом праздника.

Помните, что ключевым моментом для проведения успешного и незабываемого детского праздника станет профессиональный аниматор, который сможет организовать детей и преподнести традиционную праздничную трапезу в новом игровом свете!