Покупаем строительные материалы осенью

Многие строители рекомендуют именно осенью закладывать фундамент для возведения на нем будущего дома. Следуя проверенным рекомендациям, уже следующим летом можно стать счастливым обладателем собственного уголка. Как правильно заложить фундамент осенью или хранить строительные материалы зимой до следующего строительного сезона?

Для того чтобы начать строительную работу по возведению фундамента осенью, человек должен обладать хотя бы минимумом знаний о правилах ее выполнения. Одними из таких знаний являются знания в области физики и химии. На первый взгляд может показаться, что это сложно и по силам только профессионалам, однако это далеко не так. Возводить фундамент осенью хорошо тем, что в это время сохраняется комфортный температурный режим для застывания бетона. Диапазон температур составляет от +15 до +25 градусов. Стоит отметить, что в осенний сезон бетон застывает несколько медленнее, чем в другое время года, но при этом он будет гораздо прочнее и качественнее. При застывании бетона летом могут появляться дефекты, в силу не соблюдения температурного режима.

На прочность бетонного фундамента влияет не только температурный режим, но и процент влажности в воздухе. Этот фактор влияет на скорость высыхания бетона и профилактику образования в нем трещин. Осенью такая потребность в дополнительном увлажнении материала отсутствует. Также, осенью снижается количество грунтовых вод, которые могут стать значительным препятствием для выполнения работ по возведению фундамента. Чтобы при раскопках места для будущего фундамента появление грунтовых вод не застало владельца участка врасплох, предварительно выполните проверку на их наличие. Для этого нужно сделать шахту небольшой глубины, как для колодца. Если вода не появилась, можно смело продолжать запланированные работы.

Хорошим осенним периодом для заливки фундамента считается конец сентября или начало октября. Правда не стоит упускать из виду прогноз погоды. Выбирайте для работы дни, когда осадков нет или они будут минимальны. Во время заморозков не рекомендуется производить какие-либо работы по возведению фундамента. Полная готовность фундамента происходит до полугода. По истечению этого времени можно закладывать стены. Как правило, те хозяева, которые возвели фундамент осенью, начинают строительство стен уже зимой. Если возможности по проведению строительных работ осенью отсутствуют, хотя бы закупите в это время необходимые материалы, пока они имеют низкую себестоимость. Многие материалы можно хранить зимой, если следовать несложным правилам их складирования.

Общие правила по складированию

Эксперты в области строительства советуют подготавливать отдельные места для каждого из видов материалов. При этом не стоит забывать об особенностях хранения для того или иного вида. При размещении материалов на территории участка, оставляйте между зонами хранения такое расстояние, чтобы между ними можно было пройти. Оптимальное расстояние между стройматериалами составляет от 70 до 100 см. Позаботьтесь о месте хранения. Оно должно препятствовать проникновению влаги или промерзанию материала. Не кладите материал на голую землю, в противном случае он может покрыться плесенью или сгнить.

Особенности хранения стройматериала

Кирпичи складируют на деревянных поддонах пустотами вниз высотой 1,5 м, а сверху накрывают водоотталкивающей защитой. Пленку или геотекстиль закрепляют по бокам ремнями или толстыми веревками, а сверху придавливают чем-либо тяжелым. Прежде, чем приступить к складированию пиломатериала, осмотрите каждый из них на наличие плесени. Одна единица может заразить остальные материалы при хранении их рядом друг с другом. Следует предварительно очистить брусья от мусора и грязи. Пилопродукцию штабелируют по одинаковому размеру и делят по сортам. Древесина, как и кирпичи, не должна иметь контакта с землей. Слои и ряды стройматериала отделяют друг от друга для прохождения между ними воздуха. Каждый брус необходимо обработать антисептиком для профилактики образования плесени или процесса гниения. Дерево укрывать полиэтиленом нельзя, для него используют навес, защищающий от осадков. Цемент и битум хранят в бочках в теплоизолированном помещении. Газобетон на время хранения рекомендуется не распаковывать из заводской пленки.