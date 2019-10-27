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Три женщины погибли в столкновении Volkswagen Polo с грузовиком Renault Premium на трассе Р-255 в Новосибирской области

11:21 27.10.2019 Фото: пресс-службы ГУ МВД по НСО
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21-летняя жительница Новосибирска на иномарке выехала на встречную полосу. На месте погибли — сама водитель, два ее пассажира – 21-летняя жительница Новосибирска и 55-летняя жительница Кемеровской области.

Три женщины погибли в столкновении Volkswagen Polo с грузовиком Renault Premium на трассе Р 255 в Новосибирской области
Три жизни унесло ДТП

26 октября в 19.46 21-летняя жительница Новосибирска, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигалась по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны д.Ояш в сторону Мошково, сообщает ГУ МВД по НСО.  В пути следования на 65 км автодороги, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным грузовым автомобилем «Рено Премиум» под управлением 46-летнего жителя Томска. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель автомобиля «Фольксваген Поло» и два его пассажира – 21-летняя жительница Новосибирска и 55-летняя жительница Кемеровской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Три женщины погибли в столкновении Volkswagen Polo с грузовиком Renault Premium на трассе Р 255 в Новосибирской области
Три женщины погибли в столкновении Volkswagen Polo с грузовиком Renault Premium на трассе Р 255 в Новосибирской области
Три женщины погибли в столкновении Volkswagen Polo с грузовиком Renault Premium на трассе Р 255 в Новосибирской области
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