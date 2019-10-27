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План захвата Калининградской области Польшей и США опубликован СМИ

12:21 27.10.2019 Фото: kresy.pl
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В случае военной агрессии России против Прибалтики, Польша и США должны захватить самый западный российский анклав. И далее регион перейдет Польше.

План захвата Калининградской области Польшей и США опубликован СМИ
США передадут Калининградскую область Польше после «агрессии России»

Калининградская область отойдет Польше согласно плану, представленному американским Джеймстаунским фондом. Как пишет польский портал kresy.pl, в случае военной агрессии России против Прибалтики, Польша и США должны захватить самый западный российский анклав.
Американский Джеймстаунский фонд презентовал доклад под названием «How to defend the Baltic States» («Как защитить государства Балтики»), в котором говорится, что Россия вынашивает планы по захвату территорий бывших советских республик в Прибалтике под лозунгом «защиты русского меньшинства».

Так как по мнению американских экспертов Прибалтика не в состоянии самостоятельно защитить себя, фонд предлагает «совместно с захватом республик Россией», выполнить задачу по захвату и нейтрализации Калининградской области Польшей.

(…) необходимо в первую очередь разобраться с Калининградом, поскольку захват этой области нейтрализует российские системы противодействия, развёрнутые в большом количестве, включая ракеты „Искандер“, системы С-400 и „Бастион“. Это необходимо для того, чтобы воздушные и военно-морские силы НАТО могли эффективно действовать в регионе и поддерживать оборону Литвы, Латвии и Эстонии,- говорится в докладе.

По мнению американских аналитиков, лучше всех с задачей по разгрому российской военной группировки в Калининградской области и захвату территории анклава, справится армия Польши при поддержке американских союзников. При этом применение ядерного оружия эксперты фонда считают «маловероятным», а российскую армию — «не представляющей серьезной угрозы», поскольку «уже через две недели после начала агрессии ситуация в Восточной Европе будет полностью под контролем НАТО и США, а через месяц русских изгонят из Прибалтики».

Далее по планам американцев, в рамках послевоенного урегулирования, предполагается передать всю территорию Калининградской области Польше, так как она «пожертвовала жизнями своих солдат» для нейтрализации угрозы, исходящей от российского анклава.

Источник: Военное обозрение

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От редакции

Однако.

Галина, 27 октября 2019 13:26
Как у нас в России говорят- Дурак думками богатеет
Егор, 27 октября 2019 14:37
Кёнигсбе́рг - это вам не Крым, земля для России чужая. И исторические хозяева справедливо хотят ее вернуть, точно также как русские хотели вернуть Крым.
Поросёнок Пётр, 27 октября 2019 16:11
А русские исторические хозяева Крыма? О да, это особенно заметно по названиям крымских населённых пунктов: Алушта, Джанкой, Гурзуф, Херсонес, Феодосия, Евпатория, Бахчисарай, Балаклава, Кача, Саки, Коктебель, Гаспра, Алупка, Симеиз, Форос, Инкерман, Сары-Баш и тд и тп. Это всё типичные, исторические русские названия
Аноним, 27 октября 2019 15:33
Новый мэр, 27 октября 2019 16:09
Ну и чё? Великий дзюдоист-хоккеист, мультики военные показывает и места в раю распределяет.

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