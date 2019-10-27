27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мечта о драгоценностях: вынесла из квартиры золото воровка в Академгородке

12:26 27.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Ущерб составил 120 тысяч рублей. Крала из квартиры. Сейчас 35-летняя подозреваемая задержана.

Мечта о драгоценностях: вынесла из квартиры золото воровка в Академгородке
Ущерб составил 120 тысяч рублей

23 октября в полицию с заявлением обратился житель Советского района. Потерпевший сообщил о краже золотых изделий из его квартиры. Ущерб составил 120 тысяч рублей. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления — 35-летняя жительница Советского района. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Знала?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии
16:57 27-10-2019
Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии
Мечта о драгоценностях: вынесла из квартиры золото воровка в Академгородке
12:26 27-10-2019
Мечта о драгоценностях: вынесла из квартиры золото воровка в Академгородке
План захвата Калининградской области Польшей и США опубликован СМИ 5
12:21 27-10-2019
План захвата Калининградской области Польшей и США опубликован СМИ
Три женщины погибли в столкновении Volkswagen Polo с грузовиком Renault Premium на трассе Р-255 в Новосибирской области
11:21 27-10-2019
Три женщины погибли в столкновении Volkswagen Polo с грузовиком Renault Premium на трассе Р-255 в Новосибирской области
БердскПятые сутки ищут пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске. Пока не нашли 5
21:47 26-10-2019
Пятые сутки ищут пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске. Пока не нашли
Открыл огонь по сослуживцам срочник Рамиль Шамсутдинов в в\ч 14258 под Читой. Восемь погибли 1
18:47 26-10-2019
Открыл огонь по сослуживцам срочник Рамиль Шамсутдинов в в\ч 14258 под Читой. Восемь погибли
БердскПроверить наружные камеры наблюдения и свои дачные домики из-за поиска пропавшего Жени Шуршилина просит полиция Бердска
18:16 26-10-2019
Проверить наружные камеры наблюдения и свои дачные домики из-за поиска пропавшего Жени Шуршилина просит полиция Бердска
Мария Бутина вернулась из тюрьмы США в Россию 24
18:02 26-10-2019
Мария Бутина вернулась из тюрьмы США в Россию
БердскФото: это следы крови моего ребенка! В районе Пионерской,15 валяется стеклопакет 11
17:54 26-10-2019
Фото: это следы крови моего ребенка! В районе Пионерской,15 валяется стеклопакет
БердскУпал с крыши подвала и насмерть разбился о бетонные ступени владелец строительной компании в Бердске 3
17:37 26-10-2019
Упал с крыши подвала и насмерть разбился о бетонные ступени владелец строительной компании в Бердске