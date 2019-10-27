Мечта о драгоценностях: вынесла из квартиры золото воровка в Академгородке

Ущерб составил 120 тысяч рублей

23 октября в полицию с заявлением обратился житель Советского района. Потерпевший сообщил о краже золотых изделий из его квартиры. Ущерб составил 120 тысяч рублей. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления — 35-летняя жительница Советского района. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.