27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК

17:07 27.10.2019 Фото: СК РФ
1 1

Еще несколько женщин и водитель Fiat Ducato госпитализированы в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.

Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК
8 человек погибли 26 октября в Алтайском крае

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в одно производство соединены уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, утром 26 октября 2019 года на участке автодороги Барнаул — Рубцовск в Топчихинском районе произошло столкновение автомобилей Nissan Presage и Fiat Ducato. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, находящиеся в легковом автомобиле, в том числе ребенок 2011 года рождения, а также 4 пожилых женщины – участницы творческого коллектива, ехавшие в микроавтобусе. Еще несколько женщин и водитель Fiat Ducato госпитализированы в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. В настоящее время они находятся под контролем специалистов-медиков.

Следователи и следователи-криминалисты СК по краю провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства, назначили ряд судебных экспертиз. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров – творческого коллектива пожилых людей. Кроме того, следствие считает, что установленные предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия, не достаточно информативны на участке трассы, где произошла трагедия. В связи с чем следственные органы проверят деятельность дорожных служб, в обязанности которых входит контроль за качеством и безопасностью дороги.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 27 октября 2019 17:36
Когда сделают ограждение встречных полос, тогда и соболезновать в разы меньше будем. Ограничением скорости это не решить.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Покупаем строительные материалы осенью
21:26 27-10-2019
Покупаем строительные материалы осенью
Готовим дом к зиме, чтобы не замерзнуть
21:24 27-10-2019
Готовим дом к зиме, чтобы не замерзнуть
БердскФото: Балерины из Бердска побеждают!
20:49 27-10-2019
Фото: Балерины из Бердска побеждают!
БердскФото: Бобры в Бердске
20:42 27-10-2019
Фото: Бобры в Бердске
28 октября - Международный день анимации!
20:42 27-10-2019
28 октября - Международный день анимации!
12-летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт-Петербурге 2
20:14 27-10-2019
12-летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт-Петербурге
ЛДПР поздравляем с Днем автомобилиста!
19:23 27-10-2019
ЛДПР поздравляем с Днем автомобилиста!
БердскНайден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске 27
17:33 27-10-2019
Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске
Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК 1
17:07 27-10-2019
Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК
Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии 1
16:57 27-10-2019
Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии