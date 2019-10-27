Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК

8 человек погибли 26 октября в Алтайском крае

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в одно производство соединены уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, утром 26 октября 2019 года на участке автодороги Барнаул — Рубцовск в Топчихинском районе произошло столкновение автомобилей Nissan Presage и Fiat Ducato. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, находящиеся в легковом автомобиле, в том числе ребенок 2011 года рождения, а также 4 пожилых женщины – участницы творческого коллектива, ехавшие в микроавтобусе. Еще несколько женщин и водитель Fiat Ducato госпитализированы в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. В настоящее время они находятся под контролем специалистов-медиков.

Следователи и следователи-криминалисты СК по краю провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства, назначили ряд судебных экспертиз. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров – творческого коллектива пожилых людей. Кроме того, следствие считает, что установленные предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия, не достаточно информативны на участке трассы, где произошла трагедия. В связи с чем следственные органы проверят деятельность дорожных служб, в обязанности которых входит контроль за качеством и безопасностью дороги.

