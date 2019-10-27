Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске

Тело 14-летнего Евгения Шуршилина нашли на берегу реки Раздельной на территории санатория. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством.

Женю искали с 22 октября в Бердске

Сегодня, 27 октября, тело 14-летнего Евгения Шуршилина около 16.00 нашли на берегу реки Раздельной. Эту информацию подтвердили «Курьер.Среда.Бердск» в полиции Бердска.

В группе «Лиза Алерт» так же разместили сообщение «Найден. Погиб».

Тело нашли на территории санатория. Судя по всему, Женя покончил жизнь самоубийством. На теле есть веревка. На месте происшествия работают следователи.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация.

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября. 300 человек искали мальчика почти всю ночь.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября утром отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

С учетом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

26 сентября более ста волонтеров прочесывали лес и кладбище.

27 октября пришла печальная весть — Женя мертв.

Выражаем соболезнования родным и близким.

В этом районе реки Раздельная нашли тело Жени Шуршилина