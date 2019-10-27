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Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске

17:33 27.10.2019 Фото: Лиза Алерт, Курьер.Среда.Бердск
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Тело 14-летнего Евгения Шуршилина нашли на берегу реки Раздельной на территории санатория. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством.

Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске
Женю искали с 22 октября в Бердске
Сюжет: Розыск Евгения Шуршилина
Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске

Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в БердскеПятые сутки ищут пропавшего школьника Евгения Шуршилина в Бердске. Пока не нашлиЕщё 19 новостей

Сегодня, 27 октября,  тело 14-летнего Евгения Шуршилина около 16.00 нашли  на берегу реки Раздельной. Эту информацию подтвердили «Курьер.Среда.Бердск» в полиции Бердска.

В группе «Лиза Алерт» так же разместили  сообщение «Найден. Погиб».

Тело нашли на территории санатория. Судя по всему, Женя  покончил жизнь самоубийством. На теле есть веревка. На месте происшествия работают следователи.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация.

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября. 300 человек искали мальчика почти всю ночь.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября утром отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

С учетом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

26 сентября более ста волонтеров прочесывали лес и кладбище.

27 октября пришла печальная весть — Женя мертв.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске

В этом районе реки Раздельная нашли тело Жени Шуршилина

Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске

Понтонный мост, за котором найдено тело

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От редакции

Выражаем соболезнования.

Эх, 27 октября 2019 17:50
Столько сил и всё впустую.. Слов нет.
Аноним, 27 октября 2019 19:55
С вами все в порядке?
Насрать сколько ушло сил, его хотели найти живым, да и в принципе найти, но опоздали...
Инна, 27 октября 2019 17:51
Искренне соболезную
Айс, 27 октября 2019 18:09
Вопросов больше чем ответов. Что могло случиться, что ребёнок решил покончить жизнь. Откуда верёвка, заранее купил?Слов нет. Ужасно жаль мальчугана.Мы виноваты, взрослые. Не видим что происходит с нашими детьми...Все везде хорошо, спокойный, добрый.. А итог. Что упущено было.. Нет просто слов
Павел, 27 октября 2019 18:07
Глубокие соболезнования.
Сеня, 27 октября 2019 18:07
Господи, какое горе.....
Аноним, 27 октября 2019 18:13
Вопросов много.И правды мы не узнаем никогда.Всем терпения родственникам и соболезнования
Эрвин, 27 октября 2019 18:15
Эх ну как же так, парень? Целая жизнь была впереди: и взлеты, и падения.
Аноним, 27 октября 2019 18:30
Поиски дольше суток практически всегда заканчиваются известием о смерти((((((((((((((((((( страшная весть... страшная... соболезнования родным
Аноним, 27 октября 2019 18:46
Скоролю
Аноним, 27 октября 2019 18:48
Что значит " на теле веревка"? Он повесился, а потом обрезал веревку и прилег на берегу реки? Ребёнка убили? Редакция, или пишите не понятно или информация идиотская! Какое горе! До последнего теплилась надежда....малыш, как же так?...как отец и бабушка с дедом переживут это?!!нет таких слов, чтобы поддержать и успокоить их..да что же творится в этом мире?!!!! Дети..дети...дети...
Гость, 27 октября 2019 19:49
Он найден повешенным. Естественно, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Аноним, 27 октября 2019 18:48
Скорбим
Юрий, 27 октября 2019 18:50
Так жалко. Берегите друг друга вопреки всему
Соболезнование родным и близким
Аноним, 27 октября 2019 19:03
Аноним, 27 октября 2019 19:30
Взял деньги и повешался?
Марина, 27 октября 2019 19:36
Соболезнование, это самое странное горе какое может быть в семье
Аноним, 27 октября 2019 19:48
Моему 19,ничем особенно не увлекается(хотя всё что интересовало хоть немного,поощрялось и поддерживалось как морально,так и обеспечением увлечения(снаряга,форма,инструменты и т.д),работает,зарабатывает неплохо(четвертак для одного неплохо ведь?),в армию не пойду,девочки обуза и обязательства,машина (сдал на права год как)недорогая,но вполне,засрана в хлам...Где допустил пробел,к психологам ходили много раз,куда ещё пойти...тревожно...Мальчишку жаль,отцу и близким горе конечно,красивый пацан,зачем???Жизнь прожита немалая,ответа не знаю,даже примерно...Девочка на обЪгэс,Женя у нас,совпадения?...
Т-Яна, 27 октября 2019 19:52
Что же испытал бедный ребенок! Кому то нужны были 15 тысяч? Не поверю, что взяв деньги мальчик пошел с веревкой к дереву, были другие планы... Жаль! Соболезнование семье, близким.
Ириска, 27 октября 2019 19:57
Действительно непонятно зачем человеку деньги брать, если собрался повеситься, и нашли ли при нём эти деньги. Надо отработать и другие версии, тем более конфликтов не было ранее
Аноним, 27 октября 2019 20:26
Соболезнование близким. Дети что вы делаете с нами. Мы вас любим
Инна, 27 октября 2019 20:29
Не брал он никаких денег! Что вы пишите народ?
Аноним, 27 октября 2019 20:51
Интересно сегодня нашли.значит вчера еще жив был. Люди бы заметили.ох женечка зачем это все.это наша гребаная жалкая злая жизнь.мы не просили такой жизни нам ее в.в.п. навязал.взрослые и дети не ввдерживают.
Ната, 27 октября 2019 20:53
А учеба какая сложная в 1 классе уже завал.и детям и родителям тяжело.мы так то работаем.и потом сидим по 2 3 часа еще.пол дня в школе и пол дня дома писульки.верните нам ссср
Новый мэр, 27 октября 2019 21:24
Искать проблему ндо в школе
Аноним, 27 октября 2019 21:06
Соболезнование родным . Крепитесь,сил вам .Горе . Мальчик видно где то сломался,что на такое пошёл??? 6 лет назад Ирина Лисогор ушла тоже этот мост прошла и ушла чуть дальше к Орбите и только нашли её весной. Так же искали и переживали родные и друзья .Женщина приняла тоже решения уйти из жизни,видно что то в голове происходит и они принимают такое -УЙТИ и не думают о самых близких,как им жить после ИХ ухода .
Аноним, 27 октября 2019 21:07
Отцу и родственникам соболезнования и сил пережить случившиеся.
Что хотите говорите, но я не верю в заявленную версию.
300 чел искали и не смогли вовремя найти? 300 рыл с интервалом 3 метра между человеками, можно за два дня прочесать весь Бердск и всю лесополосу.

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