ЛДПР поздравляем с Днем автомобилиста!

в рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское Местное отделение ППП \»ЛДПР\»:

Бердское Местное отделение ППП \»ЛДПР\» от всей души сердечно поздравляет всех автомобилистов с Праздником! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Отдельно хочется поздравить с профессиональным Праздником, а так же с 60-летним Юбилеем предприятия, коллектив МУП \»БАТП\» и его руководителя Бороздину Елену Викторовну! Ко всем вышеперечисленным пожеланиям хотелось бы добавить пожелание максимального обновления и увеличения существующего парка, побольше новых маршрутов и увеличения пассажиропотока! Удачи и успехов, Вам, в Вашем нелёгком и порой, таком неблагодарном труде! Так же, отдельно поздравляем с Праздником все транспортные службы МКУ \»УЖКХ\» и лично Совбанова Максима Флюровича! Хочется, так же, пожелать максимального обновления и увеличения существующего парка! И всегда помнить и никогда не забывать о том, что Ваша служба является главным \»санитаром\» нашего города! Удачи и успехов, Вам, в Вашем нелёгком и порой, таком неблагодарном труде! Ещё раз с Праздником всех-всех автомобилистов! И всем-всем- ни гвоздя, ни жезла!

С Уважением, Лидер БМО ППП \»ЛДПР\», Горобец И.П.