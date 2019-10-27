27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

ЛДПР поздравляем с Днем автомобилиста!

19:23 27.10.2019
1

Так же, отдельно поздравляем с Праздником все транспортные службы МКУ \»УЖКХ\» и лично Совбанова Максима Флюровича!

в рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское Местное отделение ППП \»ЛДПР\»:
Бердское Местное отделение ППП \»ЛДПР\» от всей души сердечно поздравляет всех автомобилистов с Праздником! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Отдельно хочется поздравить с профессиональным Праздником, а так же с 60-летним Юбилеем предприятия, коллектив МУП \»БАТП\» и его руководителя Бороздину Елену Викторовну! Ко всем вышеперечисленным пожеланиям хотелось бы добавить пожелание максимального обновления и увеличения существующего парка, побольше новых маршрутов и увеличения пассажиропотока! Удачи и успехов, Вам, в Вашем нелёгком и порой, таком неблагодарном труде! Так же, отдельно поздравляем с Праздником все транспортные службы МКУ \»УЖКХ\» и лично Совбанова Максима Флюровича! Хочется, так же, пожелать максимального обновления и увеличения существующего парка! И всегда помнить и никогда не забывать о том, что Ваша служба является главным \»санитаром\» нашего города! Удачи и успехов, Вам, в Вашем нелёгком и порой, таком неблагодарном труде! Ещё раз с Праздником всех-всех автомобилистов! И всем-всем- ни гвоздя, ни жезла!

С Уважением, Лидер БМО ППП \»ЛДПР\», Горобец И.П.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Покупаем строительные материалы осенью
21:26 27-10-2019
Покупаем строительные материалы осенью
Готовим дом к зиме, чтобы не замерзнуть
21:24 27-10-2019
Готовим дом к зиме, чтобы не замерзнуть
БердскФото: Балерины из Бердска побеждают!
20:49 27-10-2019
Фото: Балерины из Бердска побеждают!
БердскФото: Бобры в Бердске
20:42 27-10-2019
Фото: Бобры в Бердске
28 октября - Международный день анимации!
20:42 27-10-2019
28 октября - Международный день анимации!
12-летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт-Петербурге 2
20:14 27-10-2019
12-летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт-Петербурге
ЛДПР поздравляем с Днем автомобилиста!
19:23 27-10-2019
ЛДПР поздравляем с Днем автомобилиста!
БердскНайден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске 27
17:33 27-10-2019
Найден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в Бердске
Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК 1
17:07 27-10-2019
Видео гибели 8 человек в жутком ДТП миниавтобусов Nissan Presage и Fiat Ducato в Алтайском крае выложил СК
Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии 1
16:57 27-10-2019
Выколола глаза из-за ревности 5-месячному сыну мать в Хакасии