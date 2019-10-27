12-летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт-Петербурге

На месте убийства полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик. В квартире находился пьяный отец детей, в момент трагедии он был пьян. Однако мужчина все же позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию.

12-летний мальчик подозревается в жестоком убийстве матери

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения ночью 27 октября 2019 года в квартире одного из домов по улице Стасовой тела женщины 1973 года рождения с колото-резаными ранениями в области расположения жизненно-важных органов живота и груди, сообщает СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначается комплекс судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление обстоятельств и причины смерти женщины.

По информации издания 78.ру , в убийстве подозревается 12-летний сын женщины. По предварительным данным, он поливал её кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

Как сообщило издание, у мальчика есть брат-близнец. Семья состоит на учете у социальных служб.