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12-летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт-Петербурге

20:14 27.10.2019 Фото: 78.ru
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На месте убийства полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик. В квартире находился пьяный отец детей, в момент трагедии он был пьян. Однако мужчина все же позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию.

12 летний мальчик убил мать: поливал кипятком и вырезал части тела в Санкт Петербурге
12-летний мальчик подозревается в жестоком убийстве матери

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения ночью 27 октября 2019 года в квартире одного из домов по улице Стасовой тела женщины 1973 года рождения с колото-резаными ранениями в области расположения жизненно-важных органов живота и груди, сообщает СК РФ по Санкт-Петербургу. 

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначается комплекс судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление обстоятельств и причины смерти женщины.

По информации издания 78.ру, в убийстве подозревается 12-летний сын женщины.  По предварительным данным, он поливал её кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.
Как сообщило издание, у мальчика есть брат-близнец. Семья состоит на учете у социальных служб.
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От редакции

А что делал отец?

Аноним, 27 октября 2019 20:57
НВР:это что? мир сошел с ума.конец света только спасет.смертную казнь верните и в школах пусть о ней предмет введут
Аноним, 27 октября 2019 21:19
Ужасно. Может ребенка оговорили??? 12 лет и такое -зверство??? Куда катимся ,дети убивают своих родителей.

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