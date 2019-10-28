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Вернуть продажу пива на стадионах добивается ЛДПР

08:45 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Продажи, потребление и продвижение пива на стадионах законодательно ограничили в 2005 году.

Вернуть продажу пива на стадионах добивается ЛДПР
Правительство РФ выдало положительный отзыв на концепцию продажи пива на стадионах

Правительство РФ выдало депутатам Игорю Лебедеву и Дмитрию Свищеву (ЛДПР) положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах. В течение ноября предлагаемые поправки могут быть рассмотрены в первом чтении в Госдуме, сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» Лебедев.

В конце июля в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает изменить законы «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О физической культуре и спорте». В поправках сказано, что заведения общепита смогут продавать пиво в подтрибунных помещениях на стадионах, если будут заключены соответствующие договоры с организаторами футбольных соревнований. Часть выручки от продажи напитка пойдет на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. При этом реализация пива на детских и подростковых турнирах будет запрещена.

— Надеюсь, примерно в 15-х числах ноября пройдем заседание профильного комитета и выйдем на первое чтение в 20-х числах, — заявил Лебедев. — Мы очень многое обсуждали, было очень много дискуссий. Сейчас удалось получить положительное заключение правительства, за что большое спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву и членам правительства.

— Положительное заключение на что?

— Правительство выдает отзыв или заключение в поддержку или не поддержку концепции законопроекта. В нашем случае официальный отзыв в поддержку концепции. Концепция – разрешить продажу пива на стадионах.
— После заседания комитета по спорту вы вносили какие-то изменения в законопроект?

— Ничего не меняли. Заседание спортивного комитета не имеет ничего общего с этим документом, потому что они – не профильный комитет. Но думаю, сейчас, когда увидят, что положительное заключение правительства получено, они поменяют свое мнение.

— Правительство выдало заключение без проблем?

— Если бы это было без проблем, мы получили бы его еще в августе. Но если его так долго готовили, значит, какие-то проблемы были.

— Проблемы какого плана?

— Вы же наверняка знаете, какие органы были против…

— Да, например, Министерство здравоохранения.

— Вот. Правительство – коллегиальный орган. Решение выбирается коллегиально. Министерство здравоохранения, конечно, до сих пор против. Но большинство в итоге проголосовало положительно.

Продажи, потребление и продвижение пива на стадионах законодательно ограничили в 2005 году. Фактически оно исчезло с матчей еще в 2002-м, после погрома на Манежной площади в Москве из-за поражения сборной России от команды Японии на чемпионате мира по футболу.

Источник: bookmaker-ratings.ru

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