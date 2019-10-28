Рамзана Кадырова вписали в Книгу рекордов России

Чеченский лидер стал рекордсменом как глава региона, организовавший и присутствовавший на наибольшем количестве рекордов за один год.

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России. Как организатор рекордов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров занесен в Книгу рекордов России. Об этом во вторник, 22 октября, Znak.com сообщили в пресс-службе проекта.

Чеченский лидер стал рекордсменом как глава региона, организовавший и присутствовавший на наибольшем количестве рекордов за один год. Сертификат Книги рекордов России Кадыров должен получить сегодня в Москве.

На официальной сайте Книги рекордов России приводится несколько примеров достижений, связанных с Кадыровым. Глава Чечни, например, организовал серию рекордов по количеству отжиманий от пола. В этой дисциплине постоянно выигрывает мальчик Рохим Куриев, он же по указу Кадырова стал «самым молодым почетным гражданином России» — это тоже было зафиксировано как национальный рекорд.

При содействии Кадырова была проведена самая высокогорная парусная регата в Евразии, также он организовал и возглавил конный поход по склонам Терского хребта, который попал в Книгу рекордов России как самый массовый строевой конный поход в национальной одежде.

Помимо этого, в Грозном был зафиксирован мировой рекорд по продолжительности танца лезгинка. Еще два рекорда состоялись в резиденции Кадырова. Сертификат Книги рекордов России был вручен главе Чечни сначала за «самый высокий флагшток в России» (высотой 73,5 метра), а затем — за «самую высокую пару флагштоков в мире». Обе конструкции были установлены к 7 октября 2018 года — дню рождения президента России Владимира Путина.

«В резиденции Рамзана Кадырова в городе Грозный была установлена пара флагштоков общей высотой 147 метров. На флагштоках подняты флаги России и Чеченской Республики. Размер флагов 10 на 15 метров. Расстояние между флагштоками — 70 метров», — говорится в описании последнего рекорда.

Дополнение. Следует пояснить, что «Книга рекордов России» — коммерческий проект. Регистрация рекордов оплачивается, причем иногда из бюджетных средств.Например, в феврале этого года стало известно, что администрация города Ялуторовска разместила документы о закупке у единственного поставщика (ООО «Книга рекордов») услуги по регистрации рекорда «Самая большая сковорода в России» за 195 тысяч рублей. Оплачивался ли рекорд Рамзана Кадырова, неизвестно.

Источник: znak.com