Вернуть кредитные карты досрочно требуют банки

Требования к заёмщикам постепенно увеличиваются. При этом банки начали внимательно относиться и к уже имеющимся клиентам.

Банки стали требовать вернуть кредитные карты досрочно

Российские банки снижают темпы выдачи кредитных карт. Требования к заёмщикам постепенно увеличиваются. При этом банки начали внимательно относиться и к уже имеющимся клиентам. Были прецеденты, когда заёмщика просили погасить долг и вернуть кредитную карту раньше времени. Клиенты привыкли думать, что их заём фактически бессрочный. Обычно многие сами возвращают карту банку ещё до окончания срока её действия. Мало кто задумывается, что однажды вернуть кредитку может потребовать сам банк. Если карта пуста, а денег нет, такое требование становится для клиента шоком. Лайф выяснял, когда придётся вернуть кредитку досрочно, в каких ситуациях банк может снизить кредитный лимит и что делать заёмщику, если нет денег вернуть долг.

В России число выданных новых кредитных карт в III квартале 2019 года выросло на 4,2%. При этом темпы роста оказались ниже, чем в прошлом году. Такова статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Действительно, сейчас получить карту становится сложнее. Генеральный директор компании Chronopay Павел Врублевский рассказал, что раньше банки массово выдавали кредитки, желая получить дополнительную прибыль.

— В результате произошёл перекос, когда кредиты не возвращаются, а на людей выдаются карты-фантомы. Сейчас банки начали нести убытки, осознали ситуацию и повысили требования к новым держателям кредитных карт, — пояснил Павел Врублевский.

Он также отметил, что многие обладатели карт халатно относятся к долговым обязательствам и немедленно опустошают карты, в особенности выданные с маленьким лимитом (до 30–50 тыс. рублей). Если появится задолженность, а клиент начнёт копить долг, то банк может потребовать возврата всей суммы. Более того, он может продать задолженность и коллекторам.

Что может требовать банк?

Держателей кредитных карт могут ждать две неприятности. Это снижение размера лимита и требование о погашении всего долга. Но в основном это касается либо проблемных заёмщиков, либо тех клиентов, платёжеспособность которых у банка начинает вызывать опасения.

Директор по работе с клиентами «БКС премьер» Николай Соколов пояснил, что банк имеет право в одностороннем порядке уменьшить кредитный лимит. Это может произойти в том случае, если, например, по операциям клиента банк видит, что его платёжеспособность ухудшилась.

— Лимит может быть уменьшен даже очень платёжеспособным заёмщикам, которые аккуратно укладываются в льготный период или вообще не пользуются кредитной картой, имея её в кошельке на всякий случай. Дело в том, что такое поведение клиента не очень выгодно банкам, поскольку они при этом ничего не зарабатывают, — пояснил он. — Вместе с тем по неиспользованному лимиту банку всё равно нужно формировать определённый размер резервов. Соответственно, в какой-то момент банк может принять решение уменьшить размер лимита, если заёмщик всё равно им не пользуется.

Полностью погасить задолженность банк вправе потребовать лишь в том случае, если клиент не исполняет условия договора. Чаще всего это происходит тогда, когда человек перестаёт вносить ежемесячные платежи. Если возникла непродолжительная просрочка (до двух месяцев), банк, по словам Николая Соколова, не будет требовать досрочного погашения. Заёмщику будут просто всячески напоминать о необходимости внести ежемесячный платёж.

Что делать заёмщику, чтобы не столкнуться с неприятностями?

По словам Павла Врублевского, редко, но встречаются ситуации, когда банк просит вернуть средства и кредитную карту, которых клиент не получал. Тогда необходимо прийти в отделение и прояснить ситуацию или обратиться в суд, чтобы урегулировать вопрос и доказать отсутствие карты.

Адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов рассказал, что были случаи, когда банки направляли в адрес граждан кредитные карты, а в последующем при их активации обращались за взысканием просроченной задолженности. Причём картой мог воспользоваться вовсе не тот человек, которому она предназначалась.

— В таких случаях важно своевременно выразить возражения на иск, привести доказательства того, что кредитный договор не заключался, а картой воспользовался человек, который получил к ней доступ неправомерно. Нужно запросить выписку по счёту карты и привести доказательства того, что это были не вы, — пояснил адвокат.

Николай Соколов отметил, что требование о досрочном погашении может трансформироваться в реструктуризацию задолженности. Ведь банку самому невыгодно требовать от заёмщика невозможного, доводить дело до суда. Банк всегда заинтересован в том, чтобы задолженность, пусть даже проблемная, была погашена в досудебном порядке.

Источник: life.ru