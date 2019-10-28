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Бердск — лучший город по безопасности среди муниципалитетов Новосибирской области

08:30 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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В конкурсе приняли участие 3 городских округа, 13 муниципальных районов, 6 городских и сельских поселений.

Бердск лучший город по безопасности среди муниципалитетов Новосибирской области
В Новосибирской области определили лучшее муниципальное образование

В Новосибирской области подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

В конкурсе приняли участие 3 городских округа, 13 муниципальных районов, 6 городских и сельских поселений.

Комиссия, в состав которой вошли специалисты в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, внимательно изучила и оценила представленные муниципальными образованиями на конкурс документы.

Обобщив представленные материалы, каждому органу местного самоуправления муниципального образования были выставлены оценки (баллы). После чего с их учетом и по результатам практической деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в текущем году были определены лидеры.

По итогам конкурса в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения победителями стали:
в номинации лучший муниципальный район:
1. место — Барабинский район, набравший 52 балла;
2. место — Искитимский район, набравший 51 балл;
3. место — Колыванский район, набравший 50 баллов.

в номинации лучший городской округ:
1. место – г. Бердск, набравший 61 балл;
2. место – г. Искитим, набравший 60 баллов;
3. место — рабочий поселок Кольцово, набравший 52 балла.

в номинации лучшее городское поселение:
1. место — город Купино, набравший 52 балла;
2. место — городское поселение рабочий поселок Краснообск, набравший 50 баллов;
3. место — городское поселение город Татарск, набравший 50 баллов.
среди сельских поселений:
1. место — Мичуринское сельское поселение Искитимского района набравшее 57 баллов;
2. место — Филипповское сельское поселение Ордынского района набравшее 54 балл;
3. место — Межозёрное сельское поселение Барабинского района набравшее 50 баллов.

Церемония награждения победителей смотра-конкурса состоится в Правительстве Новосибирской области в декабре 2019 года.

Источник: МЧС по НСО

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