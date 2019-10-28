Двухэтажное здание за 30 млн рублей для туалета и танцлощадки построят в городском парке Бердска

При условии, если найдется инвестор или бюджет выделит деньги на строительство. Проект готов сделать сам парк.

Общественный туалет в городском парке давным-давно закрыли на замок

Проблему отсутствия общественного туалета и ветхой танцплощадки в городском парке обсуждали депутаты на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству 24 октября в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проектная организация провела экспертизу туалета и танцплощадки и пришла к заключению, что туалет невозможно эксплуатировать, а помещения танцплощадки могут быть небезопасны для использования.

Пользоваться закрытыми помещениями танцплощадки из-за аварийности стало уже опасно

По словам директора Городского центра культуры и досуга (ГЦКиД) Елены Исламовой, данная проблема — очень серьезная.

— Есть предложение, как двигаться дальше. Существует коммерческое предложение на проектирование здания возле танцплощадки, которое переходило бы плавно в танцплощадку и являлось ее продолжением. С углублением в территорию, где можно было бы расположить, по моему глубокому убеждению, два здания. То есть расположить с одного торца общественный туалет, с другого торца технические помещения для дворников, хоть с душевой, для переодевания артистов. Если мне поручили бы сделать эскизный проект, мы потратили бы собственные деньги и заказали его. Потом вместе пообсуждали бы. Но я вижу так: по диаметру танцплощадки — это легкий современный материал, обеспечивающий навес для зрителей, но не полностью, а частично. Помещение, которое выходит на основную аллею, может иметь большой зал для культурно-массовых мероприятий, помещения для размещения артистов, переодевания дворников и общественный туалет. Либо один, либо два этажа. В зависимости от стоимости. Если это современные, легковозводимые материалы, мне кажется, мы существенно и качественно продвинулись бы вперед. И намного лет вперед забыли бы проблемы общественного туалета и обеспечения санитарных норм для работы дворников, — рассказала Елена Исламова.

Автор видео Галина Панчева



Депутаты вспомнили, что на месте туалета хотели построить кафе, и теперь об этом предложении как-то не вспоминают.

Туалет «находится» в инвестиционном портфеле управления экономики три года, пока инвесторов на этот проект не нашлось, пояснила Исламова.

Были ли запросы в проектные организации, сколько стоит проект нового здания, поинтересовались депутаты. И получили ответ — 1, 6 млн рублей. Проект готова сделать новосибирская проектная организация.

Ситуацию пояснил вице-мэр по социальной политике Сергей Носов:

— Мы-то, в свою очередь, преследуем свои интересы: нам нужно сохранить танцплощадку, предоставить рабочие места для сотрудников и обеспечить тех, кто посещает парк, туалетом. У бизнеса другая цель — вернуть денежные средства. Так вот, если мы им нарисуем наш проект, получим сметную документацию, тогда скажут: у вас есть свой проект, вот и ищите деньги в бюджете для его реализации. Действительно, можно сделать кафе, можно сделать тренажерный зал, можно творчество какое-то.

Вложит ГЦКиД деньги в проект, а дальше что, подытожили депутаты.

— Ну, а дальше либо мы живем, как в деревне, без общественного туалета, и дворники наши переодеваются в неотапливаемом помещении. И ждем со страхом, когда придет СЭС или прокуратура. Либо как цивилизованное общество шагаем поэтапно вперед. Нам сейчас лопату некуда положить в парке. Нам некуда положить шланг, из которого мы поливаем, директору парка негде присесть, чтобы заполнить табель на своих работников. Надо выходить из этой ситуации. Приведу в пример парк Искитима — у него есть трактор, а нам лопату негде положить, — пояснила Елена Ивановна.

Если мы построим данное здание и проведем реконструкцию в парке, мы сделаем большой скачок вперед, ждать инвестора — это не решенный вопрос еще несколько лет, подчеркнула Исламова.

Депутаты спросили о примерной цене реализации проекта. Исламова предположила, что около 10 млн рублей. Но депутаты поправили: не менее 30 млн рублей.