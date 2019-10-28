Голодные солдаты просили поесть сырой картошки у жителя Бердска

Во время войны бердчан спасала от голода рыбалка

Накормили голодных солдат жители Бердска. Они до того изголодались, что готовы были есть сырую картошку, которую копала бердчанка с двумя маленькими сыновьями.

Давно это было. Шел 1942 год. Старожилу Бердска Владимиру Мелехину в то время не исполнилось и 5 лет. Жили они тогда, совсем недолго, в Ине. Так вот, в октябре 1942 года копали они картошку на полях, вернее, выделенном для них участке на правом берегу Ини. В это время рядом вели в сторону Новосибирска заключенных, которые согласились искупить свою вину на поле боя. Все были одеты как попало.

— Я попросился у матери сходить в кусты. И пошел. Так перепугался, когда наткнулся в кустах на одного из заключенных. Он меня спрашивает: «Мальчик, ты что здесь делаешь?» Я сказал, что картошку с мамой копаем. «Знаешь что, попроси у мамы картошки сырой», — говорит он мне. Я подошел к маме и рассказал, что дяденька солдат просит сырой картошки. Так она не только картошки дала, но и отдала ту еду, что мы брали с собой на обед. Мне подвязала рубашку веревкой, и все туда сложила. Когда подошел к солдату, то он попросил, чтобы я присел, мол, видишь, дяденька с ружьем ходит, нельзя, чтобы он заметил. Говорит, что его могут расстрелять. Спрашиваю: за что? «За то, что попросил еду», — объяснил он. Я присел, веревку развязал, высыпал все потихоньку. Он со слезами на глазах расцеловал меня. Говорит, что сейчас вместе с друзьями хоть немножко перекусят. А вы будете картошку сырую есть? — спросил у него. И он ответил, что да, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Мелехин.