Как выписать человека из квартиры, если он не является собственником?

Вопрос выписки человека из квартиры, является довольно популярным в юридической практике. Обо всех тонкостях этого дела, расскажет адвокат Владимир Постанюк.

Если жилплощадь оформлена в долевую собственность и оба супруга владеют долями, выписать кого-либо из них нельзя без их согласия

Только в судебном порядке

Сразу оговоримся, что выписать, например, бывшего супруга из квартиры просто потому, что так хочется, не получится. Только через суд — таков закон (пункт 1 ст. 35 Жилищного кодекса РФ). «Поэтому если человек отказывается выписываться или просто игнорирует, то собственнику (или собственникам, если их несколько — прим. Ред.) нужно обратиться в районный суд по месту нахождения квартиры», — объясняет адвокат Владимир Постанюк.

По словам регионального руководителя юридической службы «Единого центра защиты» Николая Нагаева, собственнику необходимо составить иск с требованием о признании «нежелательного» жильца утратившим право пользования жилым помещением и о снятии его с регистрационного учета по месту жительства.

Важно: эти требования должны основываться на конкретном правовом основании, иначе суд откажет в удовлетворении исковых требований. Вот эти основания (закреплены в Постановлении Правительства РФ от 17.07.1995 № 713):

— перемена места жительства;

— смерть жильца либо признание его судом умершим;

— объявление жильца судом безвестно отсутствующим;

— вступление в законную силу судебного решения о выселении из занимаемого жилого помещения (к примеру, из-за неуплаты коммунальных услуг);

— выявление недостоверных данных в документах, которые были предоставлены компетентному органу при постановке на учет по месту жительства;

— выявление факта оформления фиктивной прописки.

Если говорить о выписке из квартиры бывшего супруга, здесь основанием будет прекращение семейных отношений. «Если квартира была приобретена одним из супругов до вступления в брак, после расторжения союза он может потребовать выписать бывшего мужа или бывшую жену через суд (ст. 31 Жилищного кодекса РФ)», — рассказывает Владимир Постанюк.

Приведем пример из актуальной судебной практики.

«Истец обратилась к ответчику с иском о признании последнего утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета по месту жительства в квартире, принадлежащей на праве собственности истцу. Она пояснила, что ответчик совместный быт с ней не ведет, в квартире уже давно не проживает и не оплачивает жилищно-коммунальные услуги. В результате рассмотрения иска суд удовлетворил требования собственницы квартиры (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.12.2017 года по делу № 2-10152/2017)», — говорит Нагаев.

После того, как суд примет решение о выписке жильца из квартиры, судебное решение необходимо подать в органы МВД РФ, которые снимут жильца с регистрационного учета по месту жительства.

А если жилье в долевой собственности?

Если жилплощадь оформлена в долевую собственность и оба супруга владеют долями, выписать кого-либо из них нельзя без их согласия.

По словам Владимира Постанюка, собственник получает право проживания и регистрации, поэтому сначала придется выкупить долю. Аналогичное правило действует, если квартира была приобретена после заключения брака и является совместно нажитым имуществом.

Выписать несовершеннолетнего ребенка возможно также через суд, либо через соглашение между родителями.

Источник: АиФ