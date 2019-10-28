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Общество / Стиль жизни

Не мешай в одной чашке чай с медом и лимоном!

10:03 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Содержащиеся в чаях антиоксиданты замедляют старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют появлению некоторых видов опухолей и благотворно воздействуют на зрение. Причем полезным эффектом обладает и черный, и зеленый чай.

Польза чая во многом зависит от того, как его собирают и употребляют. О некоторых чайных хитростях рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, содержащиеся в напитке антиоксиданты замедляют старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют появлению некоторых видов опухолей и благотворно воздействуют на зрение. Причем полезным эффектом обладает и черный, и зеленый чай.

 Но самым ароматным и насыщенным полезными веществами является напиток, в котором заварены листья с верхушек чайного куста. Остальное считается вторым сортом. А в чайные пакетики и вовсе могут попадать остатки производства — измельченные листья и даже производственная пыль. И если уж заваривать такой чай, желательно проверить, чтобы место сбора и производства совпадали, а также, чтобы в чае были видны чайные листочки. А вот красителей и ароматизаторов в напитке лучше избегать.

Чай с лимоном или вареньем употреблять можно, но смешивать его в одной чашке с медом или молоком не желательно.

«Мед не стоит класть в горячий напиток, потому что от высоких температур он теряет свои свойства. Также не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», — говорит Елена Соломатина.

Источник: РГ

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