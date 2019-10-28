Не мешай в одной чашке чай с медом и лимоном!

По ее словам, содержащиеся в напитке антиоксиданты замедляют старение, защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуют появлению некоторых видов опухолей и благотворно воздействуют на зрение. Причем полезным эффектом обладает и черный, и зеленый чай.
Чай с лимоном или вареньем употреблять можно, но смешивать его в одной чашке с медом или молоком не желательно.
«Мед не стоит класть в горячий напиток, потому что от высоких температур он теряет свои свойства. Также не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», — говорит Елена Соломатина.
Источник: РГ