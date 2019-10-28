Военному дали 10 лет тюрьмы и лишили звания за торговлю наркотиками в Новосибирске

В ходе предварительного следствия из незаконного оборота были изъяты 5 расфасованных им пакетов, в которых находилось в общей сложности свыше 90 грамм наркотиков.

Приговором Новосибирского гарнизонного военного суда Тихонову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а также воинского звания «младший сержант»

В Новосибирске за покушение на незаконный оборот наркотиков осужден военнослужащий, сообщает http://gvsu.gov.ru.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора младшему сержанту запаса Александру Тихонову, ранее проходившего военную службу по контракту в войсковой части 52987. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства в значительном и крупном размерах), а также ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года Тихонов, используя навыки обхода блокировок сайтов, внесенных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, приобретал, а в последующем посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространял наркотические средства. В ходе предварительного следствия из незаконного оборота были изъяты 5 расфасованных им пакетов, в которых находилось в общей сложности свыше 90 грамм наркотиков.

Приговором Новосибирского гарнизонного военного суда Тихонову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а также воинского звания «младший сержант».