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Уничтожен главарь ИГ Абу Бакра аль-Багдади

09:00 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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В операции по предполагаемой ликвидации аль-Багдади было задействовано восемь американских вертолетов. В результате ударов, помимо аль-Багдади, погибли две его жены и еще шесть человек. ИГ — запрещенная на территории РФ организация.

Уничтожен главарь ИГ Абу Бакра аль Багдади
По данным иракского информационного агентства INA, в операции по предполагаемой ликвидации главаря ИГ в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб было задействовано восемь американских вертолетов

Иракская разведка помогла США установить местонахождение главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило в воскресенье иракское телевидение, передает телеканал Al Hadath.

По данным иракского информационного агентства INA, в операции по предполагаемой ликвидации главаря ИГ в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб было задействовано восемь американских вертолетов. Агентство опубликовало фрагмент видео с кадрами нанесения авиаударов.

Как сообщают источники в силовых структурах Ирака, на которые ссылается INA, операция в Идлибе была проведена минувшей ночью, она продолжалась полтора часа. Утверждается, что в результате ударов, помимо аль-Багдади, погибли две его жены и еще шесть человек. Вместе с тем со ссылкой на американские источники поступает также информация, что аль-Багдади и его жены погибли от приведенных ими в действие взрывных устройств.

Позже высокопоставленный источник в иракской разведке подтвердил агентству INA, что главарь ИГ действительно был ликвидирован. По его данным, вместе с аль-Багдади были уничтожены несколько иракцев, входивших в руководство группировки.

Как сообщил ранее со ссылкой на собственные источники журнал Newsweek, американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в провинции Идлиб они уничтожили главаря ИГ. По данным издания, операция, целью которой был аль-Багдади, проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. Согласно сведениям Newsweek, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с «высокой степенью уверенности» может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

В ближайшие часы с официальным заявлением из Белого дома должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об «очень значительном событии», которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь. Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции, которую международная антитеррористическая коалиция якобы провела в Сирии.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Источник: ТАСС

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