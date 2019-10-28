28.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Я глава МЧС: Проверить пожарную безопасность в фирмах Новосибирской области хотят мошенники

10:15 28.10.2019 Фото: pixabay.com
0

О фактах нарушений следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23-99-999.

Я глава МЧС: Проверить пожарную безопасность в фирмах Новосибирской области хотят мошенники
Стало известно о повторных случаях мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса

Стало известно о повторных случаях мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса в Новосибирской области. Мошенники обзванивают руководителей коммерческих организаций, представляются именами руководящего состава Главного управления МЧС России по Новосибирской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке пожарной безопасности.

Руководителям организаций мошенники грозят крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а взамен на лояльное отношение просят оказать помощь денежными средствами.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области просит жителей быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Сотрудники МЧС не имеют права взимать денежные средства с граждан.

Напоминаем, что сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.

О фактах нарушений следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23-99-999.

Для получения консультаций по вопросам пожарной безопасности необходимо обращаться в Главное управление МЧС России по Новосибирской области.

Источник: 54.mchs.gov.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам были такие звонки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрокурор Бердск: не сообщают о квотах для несовершеннолетних работодатели в Цент занятости
10:45 28-10-2019
Прокурор Бердск: не сообщают о квотах для несовершеннолетних работодатели в Цент занятости
Зеленский: Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то
10:30 28-10-2019
Зеленский: Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то
В уничтожении главаря ИГ* сомневаются в Минобороне
10:30 28-10-2019
В уничтожении главаря ИГ* сомневаются в Минобороне
Я глава МЧС: Проверить пожарную безопасность в фирмах Новосибирской области хотят мошенники
10:15 28-10-2019
Я глава МЧС: Проверить пожарную безопасность в фирмах Новосибирской области хотят мошенники
Не мешай в одной чашке чай с медом и лимоном!
10:03 28-10-2019
Не мешай в одной чашке чай с медом и лимоном!
БердскГолодные солдаты просили поесть сырой картошки у жителя Бердска
10:00 28-10-2019
Голодные солдаты просили поесть сырой картошки у жителя Бердска
Рамзана Кадырова вписали в Книгу рекордов России
09:45 28-10-2019
Рамзана Кадырова вписали в Книгу рекордов России
Скоро новый год: пора приводить себя в отличную форму с ФЦ Кристалл
09:30 28-10-2019
Скоро новый год: пора приводить себя в отличную форму с ФЦ Кристалл
БердскДвухэтажное здание за 30 млн рублей для туалета и танцлощадки построят в городском парке Бердска 2
09:30 28-10-2019
Двухэтажное здание за 30 млн рублей для туалета и танцлощадки построят в городском парке Бердска
ТА "Бердск - Тревел" предлагает туры на о. Самуи с перелетом до провинции Сурат Тани
09:25 28-10-2019
ТА