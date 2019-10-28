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Прокурор Бердск: не сообщают о квотах для несовершеннолетних работодатели в Цент занятости

10:45 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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Для предприятий с численностью работников более 100 человек установлена квота для приема на работу детей, ищущих работу, в размере 1 % от среднесписочной численности работников.

Прокурор Бердск: не сообщают о квотах для несовершеннолетних работодатели в Цент занятости
работодатели ежемесячно обязаны сообщать о квотах

Прокурор Бердска Роман Сивак проверил исполнение организациями и учреждениями города требований законодательства при обеспечении рабочими местами несовершеннолетних.
Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при квотировании рабочих мест для трудоустройства. В соответствии со статьей 16 Закона Новосибирской области «О защите прав детей в Новосибирской области» в целях обеспечения трудовых прав для трудоустройства детей, ищущих работу, устанавливается квотирование рабочих мест.

Постановлением администрации Новосибирской области от 20.09.2016 года №291-п «О размере квоты рабочих мест для детей, ищущих работу, и порядке ее установления» работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с численностью работников более 100 человек установлена квота для приема на работу детей, ищущих работу, в размере 1 % от среднесписочной численности работников.

Такие работодатели ежемесячно обязаны сообщать о квотах (вакантных местах) в центры занятости. Прокурорская проверка 4 организаций показала, что эти требования закона не выполняются.

По результатам проверки прокуратурой города руководителям 4 организаций и учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства, которые были рассмотрены и удовлетворены, 3 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: Прокуратура НСО

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