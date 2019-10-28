В уничтожении главаря ИГ* сомневаются в Минобороне

За последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было. Кроме того, России не известно ни о каком якобы содействии пролету американской авиации в воздушное пространство Сирии.

В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*

В Минобороны усомнились в реальности операции США по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади», — отметил он.

По его словам, за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было. Кроме того, России не известно ни о каком якобы содействии пролету американской авиации в воздушное пространство Сирии.



В Минобороны также обратили внимание на детали «уничтожения» аль-Багдади.«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождает обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе», — сказали в ведомстве.Более того, в Минобороны заявили, что США должны доказать пребывание аль-Багдади на территории, подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»* (филиал «Аль-Каиды»*). Дело в том, что вся неподконтрольная сирийскому правительству территория Идлиба управляется «ан-Нусрой»*.«Группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ* и любого ее представителя прямо на месте — как главных конкурентов в борьбе за власть в Сирии», — отметили в ведомстве.

Конашенков заявил, что с момента окончательного разгрома «Исламского государства»* сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная «смерть» аль-Багдади не имеет никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе.

Возможную ликвидацию террориста прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости призвал руководствоваться комментарием российского военного ведомства.

«Минобороны все сказало», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, во время субботней операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось «быстро и точно идентифицировать».

Американский лидер также заявил, что Россия «отлично повела себя», пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии. При этом он отметил, что Россия не знала заранее, какую миссию выполняют США.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник: РИА Новости