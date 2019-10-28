За списание $20 млрд долга странам Африки компании России смогут работать в этих странах

Песков: теперь компании могут работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги. Это влечет за собой большую занятость, экспансию на мировые рынки, а также новые поступления в российский бюджет.

Песков объяснил списание $20 миллиардов долга странам Африки

Благодаря списанию африканским странам долгов более чем на 20 миллиардов долларов, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, теперь компании могут работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги. Это влечет за собой большую занятость, экспансию на мировые рынки, а также новые поступления в российский бюджет.

Пресс-секретарь президента напомнил, что долги были списаны давно, а не в последние дни. В 1996 году Всемирный банк и Международный валютный фонд инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Москва, пояснил он.



Песков добавил, что эти задолженности были «эфемерные, невозвратные», и их можно было считать долгами «для галочки».О списании 20 миллиардов долларов долгов странам Африки сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия – Африка». Он отметил, что Россия участвует в инициативе «по облегчению долгового бремени стран Африки.

Разница отношений

Действия Советского Союза на Африканском континенте были продиктованы идеологическими соображениями или логикой геополитической борьбы в мире, а отношения России и стран Африки должны быть основаны на общих ценностях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с лидерами африканских стран, который состоялся в рамках саммита «Россия-Африка».

Президент отметил, что Россия и страны Африки заинтересованы в поступательном развитии российско-африканских отношений, причем по всем направлениям, и готовы и далее сообща укреплять взаимовыгодное сотрудничество.

Форум «Россия-Африка»

Форум проходил 23–24 октября в Сочи. Всего на него были приглашены главы 52 африканских стран. В ходе саммита между Россией и странами Африки были подписаны соглашения на общую сумму более 800 миллиардов рублей.

По словам советника российского президента Антона Кобякова, всего было заключено более 50 контрактов.

Экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества, отметил Кобяков. Участниками стали более шести тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств. Также в дни форума проходит выставка, на которой представлены перспективные отрасли для сотрудничества России и стран Африки.

Источник: РИА Новости