Посвятили в лицеисты в Экономическом лицее Бердска

В актовом зале прошел красочный праздник посвящения в лицеисты

27 октября в бердском Экономическом лицее посвящали в лицеисты вновь прибывших школьников. Ученики исполнили гимн лицея и получили свидетельства о принятии их в дружную лицейскую семью.

Директор Экономического лицея Наталья Калмыкова отметила, что по традиции все лицеисты в первом классе проходят обряд посвящения в лицеисты и дают клятву.

— Хочется, чтобы вы ее не забывали. Чтобы нигде не сорили и учились на четверки и пятерки и выполняли домашние задания. Участвовали в конкурсах и олимпиадах, чтобы ваши фотографии висели в актовом зале и на сайте лицея, как людьми, которым можно гордиться.



16 ноября лицей отпразднует свое 25-летие.