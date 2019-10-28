27 октября в бердском Экономическом лицее посвящали в лицеисты вновь прибывших школьников. Ученики исполнили гимн лицея и получили свидетельства о принятии их в дружную лицейскую семью.
Директор Экономического лицея Наталья Калмыкова отметила, что по традиции все лицеисты в первом классе проходят обряд посвящения в лицеисты и дают клятву.
— Хочется, чтобы вы ее не забывали. Чтобы нигде не сорили и учились на четверки и пятерки и выполняли домашние задания. Участвовали в конкурсах и олимпиадах, чтобы ваши фотографии висели в актовом зале и на сайте лицея, как людьми, которым можно гордиться.
Посвятили в лицеисты в Экономическом лицее Бердска
14:45 28.10.2019,
В этом году 101 учеников будут гордо нести звание — лицеист! Все 11 лет.
27 октября в бердском Экономическом лицее посвящали в лицеисты вновь прибывших школьников. Ученики исполнили гимн лицея и получили свидетельства о принятии их в дружную лицейскую семью.
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