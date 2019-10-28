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Симптомы рака за 5 лет до заболевания

14:59 28.10.2019 Фото: pixabay.com
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О развитии рака кожи могут свидетельствовать внезапные изменения родинок

Рак поддается излечению на двух первых стадиях, поэтому крайне важно выявить болезнь в самом начале развития.

Симптомы рака за 5 лет до заболевания
О развитии рака кожи могут свидетельствовать внезапные изменения родинок
Сюжет: Онкология
Симптомы рака за 5 лет до заболевания

Симптомы рака за 5 лет до заболевания64 года — средний возраст диагностирования онкологических заболеванийЕщё 93 новостей

Рак поддается излечению на двух первых стадиях, поэтому крайне важно выявить болезнь в самом начале развития.
Сложность в том, что часто рак развивается незаметно. Человек не испытывает сильных осложнений, а незначительным неудобствам не придает значения. Хотя они могут являться признаками возникшей патологии. Ученые опросили большое количество онкобольных, систематизировали данные и выделили основные симптомы, которые чаще всего возникают, когда начинает проявлять активность злокачественная опухоль. Они появляются гораздо раньше, чем болезнь непоправимо меняет самочувствие человека. Этот срок может быть от 2-х до 5 лет. Так, о развитии рака кожи могут свидетельствовать внезапные изменения родинок. Они могут менять размер, форму и цвет, становиться болезненными. Но, согласно результатам опроса, всего 7% пациентов своевременно обратили внимание на изменения эпидермиса. О том, что уплотнения на груди могут быть предвестниками мастопатии знают многие. А вот, что свидетельствовать о том же может внезапное изменение формы и размера груди слышал мало кто. Если грудь становится ассиметричной или поменяли цвет соски – это тоже может быть плохим признаком.
Если при простуде у человека долгое время не поднимается температура, это указывает на то, что иммунитет в очень плохом состоянии и не выполняет своих функций. Если длительное время не проходят чувство усталости и слабости. Если на протяжении нескольких лет человек просыпается по ночам, в период от часу до трех – все это может указывать на развитие рака печени. А если просыпание происходит с трех до пяти утра – то возможно это начальная стадия рака легких.

Развивающийся рак кишечника может провоцировать длительные запоры, отсутствие аппетита, даже к любимой пище. При этом могут в течении нескольких лет не появляться высыпания на коже. Хотя в рационе может присутствовать большое количество сладкого и жирного. При длительном наблюдение подобных симптомов врачи рекомендуют обязательно пройти обследование. Это может спасти жизнь.

Источник: vistanews.ru

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