«Захват» Калининграда силами НАТО — американские глупости. Россия не собирается нападать на Прибалтику

Российские политики оценили план по «захвату» Калининграда силами НАТО.
Ранее старший научный сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричард Хукер в своей работе заявил, что Североатлантическому альянсу стоит подумать о захвате российского эксклава. При этом он не назвал причину, которая может спровоцировать конфликт между Москвой и НАТО в Прибалтике.
По мнению депутата Госдумы Александра Шерина, этот план был информационным вбросом для обоснования увеличения оборонного бюджета Североатлантического альянса.
Он также добавил, что у Москвы нет намерения нападать на Прибалтику.
Публикацию прокомментировал также и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В беседе с РБК чиновник признался, что устал «устал комментировать американские глупости». Он также пошутил, что работа Хукера могла бы заслужить премию «Небьюла», которую в Соединенных Штатах присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.
«Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной», — сказал губернатор.
Алиханов предположил, что этот план составляли не эксперты, а писатели «бульварного чтива».
Источник: РИА Новости
Кто первый начнёт, тот и будет победитель...